原标题：中国国际电视台（CGTN）关于英国通信管理局涉CGTN制裁和裁决的声明

北京时间3月8日晚，英国通信管理局在其官网发布关于涉CGTN英语新闻频道内容投诉案的制裁决定和最终裁决。中国国际电视台（CGTN）对英国通信管理局的制裁决定和最终裁决表示遗憾并坚决反对。

作为一家面向全球播出的中国媒体，CGTN一直致力于为全球受众提供准确、及时、客观的新闻资讯和多元、平衡的观点，并以在报道中客观、真实地表达中国媒体的观点、视角为己任。这也是全球受众对我们的期待。

我们认为CGTN英语新闻频道对2019年香港特别行政区暴力抗议活动的报道是公平、真实且公正的。“修例风波”以来，香港暴力事件频发，对社会稳定、经济发展、居民生命财产安全造成了严重影响，引起国际社会的广泛关注。国际上一些媒体一面倒地只关注暴力分子的声音和观点，几乎完全忽略了其他声音。作为一家来自中国的新闻机构，CGTN提供反对暴力、破坏的声音，为全球受众了解事件的全貌提供了可能。CGTN频道因客观报道真实存在的香港暴力活动而受到制裁，这有失公理。

在涉及韩飞龙、桂敏海和郑文杰的案件中，我们认为英国通信管理局所作出的处罚和裁决是不合理、不公正的。CGTN从公共利益出发，客观呈现事件原貌及双方观点，并采取了一系列我方认为合理、充分的措施来保证拍摄、播出韩飞龙、桂敏海、郑文杰相关内容的合规性。我们有理由相信上述案件背后有境外某些组织和反华势力的推动，旨在阻挠中国媒体海外落地及进行客观合法报道。而让世界听到来自中国的声音和观点、更清楚看到事件的真相，是全球公众利益所向。

作为一个全球性的新闻频道，CGTN英语新闻频道重视遵守落地国当地的规定，并要求得到当地监管机构的公平对待。CGTN一直并将继续致力于配合当地监管机构履行国际合规责任，为增进中国与世界各国人民之间的沟通、理解、信任与合作作出积极贡献。

(责编：刘洁妍、杨牧)