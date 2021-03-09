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CGTN发言人就英知名人士联名声明答记者问：希望英方冷静听取意见尽快纠正错误

2021年03月09日21:02 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：CGTN发言人就英知名人士联名声明答记者问：希望英方冷静听取意见尽快纠正错误

　　3月9日晚，中国国际电视台（CGTN）发言人就英国知名人士联名声明应询答复如下：

　　澳大利亚著名战地记者、电影导演约翰·皮尔格（John Pilger），三次获得奥斯卡奖的导演、制片人、编剧奥利佛·斯通（Oliver Stone）等多位英国或长期居住在英国的知名影视、媒体、文化界人士，3月9日联合签名发表公开声明，反对英国通讯管理局吊销CGTN落地许可，要求立即纠正错误。CGTN对此表示赞赏，感谢国际人士的正义之声。同时，我们希望英国监管机构能够冷静听取这些意见，放弃对中国媒体的政治打压，尽快纠正错误。

　　CGTN发言人指出，作为面向全球用户的中国电视频道，CGTN一直致力于为全球用户提供准确、及时、客观的新闻资讯和多元平衡的观点。中国是世界第一人口大国和全球第二大经济体，中国与包括英国在内的世界各国联系和交往日益紧密。我们有责任客观、真实地以中国视角报道国际新闻，这是受众对我们的期待，也符合公众利益。我们重视遵守落地国的监管规定，希望与各国监管机构进行公正、公平、透明的合作。

　　CGTN重申，我们将继续秉持客观、平衡的原则，为促进中国和世界各国人民之间的友好交流做出努力。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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