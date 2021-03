原标题:多位国际知名人士联名发表声明:反对英监管部门对CGTN禁令

3月9日,多位国际知名人士在英国《晨星报》和“拒绝新冷战”机构官方网站联合发表署名公开信,反对英国通讯管理局对中国国际电视台(CGTN)的禁令。参与此次联名的包括澳大利亚著名战地记者、电影导演约翰·皮尔格(John Pilger),三次获得奥斯卡奖的导演、制片人、编剧奥利佛·斯通(Oliver Stone)以及英国电影学院奖终身成就奖得主肯·洛奇等多位知名人士,包括在英国享有一定声誉的作家、记者编辑、电影人、音乐人等。

在这封题为《反对英国通讯管理局对CGTN的禁令 捍卫言论自由》的公开信中,这些知名人士联名发声,呼吁英国当局撤销禁令并恢复CGTN的广播许可,并表示针对CGTN的禁令“是有悖于英国及其民众利益的审查行为”。

公开信中写道,“众所周知,CGTN是受公众认可的中国国家广播机构。观众可以以此为依据判断其服务和广播电视节目质量。作为国有广播电视媒体,CGTN与英国广播公司(BBC)、法国电视台(France Télévisions)和日本放送协会(NHK)等媒体的地位相当。”公开信抨击了英国通讯管理局的“双标行径”。信中提出,尽管英国通讯管理局声称,不允许CGTN在英继续播放是因为“任何英国广播执照的持有者都不应受到政治机构的控制”,然而“BBC的所有员工都必须接受军情五处的审查,但其广播执照从未被吊销过”。“这一攻击言论自由的行为发生在西方威胁发动对华新冷战的背景之下。在这样的时刻,建立各国人民间的互信和准确理解国际事务主要参与者的立场是至关重要的。剥夺CGTN的发声权利会对此构成阻碍。”

参与联名的“拒绝新冷战”成员菲奥娜·爱德华兹(Fiona Edwards)在接受《晨星报》采访时指出,英国当局这一禁令提出之时正逢“美国领导下对华敌意的不断加剧”,这种新冷战思维引发了针对中国的种种挑衅行为。“恢复CGTN的播出许可非常重要,因为这给了英国公众一个倾听中国视角的机会。”

此前,英国通讯管理局于2月4日发布声明,称当天已撤销CGTN在英广播许可,此举引发了各方的强烈反对。2月5日,CGTN就此事发表声明,对英国通讯管理局这一裁决表示遗憾并坚决反对。中国外交部发言人汪文斌也在当日的例行记者会上就此事作出回应,“英国通讯管理局基于意识形态偏见,以政治理由对CGTN在英国传播进行打压,将技术问题政治化,严重损害中国媒体生存,严重干扰了两国间正常交流,中方对此坚决反对。”

英国多位政界人士也对英国当局这一决定提出了反对。前议员George Galloway在接受采访时指出,英国此举的目的就是伤害中国,向中国发起“没有硝烟的战争”。前英国伦敦经济与商业政策署署长罗思义则发文表示,英国当局以“政治属性”为由撤销CGTN落地许可实属“荒谬可笑”。

在英国通讯管理局发出禁令后一个月,北京时间3月4日凌晨,法国高级视听委员会(CSA)复函中国环球广播电视公司,确认对CGTN英语新闻频道具有管辖权。依据《欧盟视听媒体服务指令》《欧洲跨境电视公约》,CGTN英语新闻频道可以在欧盟成员国(及欧洲经济区协定成员国)、《欧洲跨境电视公约》缔约国自由落地播出。在收到法国监管部门作出的关于CGTN频道落地播出管辖权归法国所有的确认函后,德国沃达丰公司已于北京时间3月5日早7点恢复在德国播出CGTN英语新闻频道和纪录频道。至此,CGTN在欧洲播出已经不存在法律问题。

附:公开信全文如下

Opposing Ofcom’s Ban on CGTN and Defending Free Speech

反对英国通讯管理局对CGTN的禁令 捍卫言论自由

Ofcom’s decision to remove the broadcasting license of CGTN – China’s English language TV channel – is an act of censorship which is not in the interests of Britain and its people. It is well known, and publicly acknowledged, that CGTN is a Chinese state broadcaster and viewers can therefore take this into account in judging its services and broadcasts. As a state television broadcaster, CGTN’s status is similar to that of the BBC, France Télévisions, NHK (Japan), and others.

英国通讯管理局(Ofcom)撤销中国国际电视台(CGTN)在英广播许可的决定是有悖于英国及其民众利益的审查行为。众所周知,CGTN是受公众认可的中国国家广播机构。观众可以以此为依据判断其服务和广播电视节目质量。作为国有广播电视媒体,CGTN与英国广播公司(BBC),法国电视台(France Télévisions)和日本放送协会(NHK)等媒体的地位相当。

Ofcom’s justification for taking CGTN off air is that any holder of a broadcasting licence in Britain must not be controlled by political bodies. However, this law is only selectively applied. Numerous private and state channels have clear political agendas or control – the BBC itself, for example, which had its staff vetted by MI5 has not had its broadcasting licence revoked.

英国通讯管理局称,不允许CGTN在英继续播放是因为任何英国广播执照的持有者都不应受到政治机构的控制。但这一法规的执行却是有选择性的。众多私营和国有电视频道都有明确的政治议程或受其控制。BBC本身就是一个例子。虽然BBC的所有员工都必须接受军情五处的审查,但其广播执照从未被吊销过。

This attack on free speech also takes place in the context of the threat of a new cold war against China. At such a moment, it is crucial to build mutual understanding between peoples and also to accurately comprehend the positions of the chief actors in the global situation. Denying a voice to China’s CGTN hampers this.

这一攻击言论自由的行为发生在西方威胁发动对华新冷战的背景之下。在这样的时刻,建立各国人民间的互信和准确理解国际事务主要参与者的立场是至关重要的。剥夺CGTN的发声权利会对此构成阻碍。

Britain’s claim to be a free society is undermined by Ofcom’s decision to shut down CGTN. We call upon the British authorities to reverse this decision and to reinstate CGTN’s broadcasting licence.

英国通讯管理局停播CGTN的决定也有损于英国自由社会的自我定位。我们呼吁英国当局撤销这一决定并恢复CGTN的广播许可。

John Pilger, prize winning journalist

约翰·皮尔格,获奖记者

Oliver Stone, three-time Oscar winning director, producer and screenwriter

奥利佛·斯通,三次获得奥斯卡奖的导演、制片人、编剧

Tariq Ali, writer, filmmaker and New Left Review Editorial Board

塔里克·阿里,作家、电影制作人、《新左派评论》编委会成员

Kerry-Anne Mendoza, Editor of The Canary

克里-安妮·门多萨, 英国左翼网站The Canary编辑

Ben Chacko, Editor of the Morning Star

本·查科,《晨星报》编辑

Vijay Prashad, Chief Correspondent of Globetrotter

维贾·普拉沙德,Globetrotter首席记者

Ken Loach, award-winning filmmaker

肯·洛奇,获奖电影制作人

Jonathan Cook, award-winning author and journalist

乔纳森·库克,获奖作家、记者

Lowkey, Musician and activist

洛基,音乐人、活动家

Anna Chen, Writer, poet and broadcaster

安娜·陈,作家、诗人、播音员

Asa Winstanley, journalist

阿萨·温斯坦利,记者

Alan Macleod, Senior Staff Writer at MintPress News

艾伦·麦克劳德,敏特新闻出版社高级特约撰稿人

John McEvoy, journalist

约翰·麦克沃伊,记者

Mohamed Elmaazi, journalist

默哈默德·艾尔玛奇,记者

Pablo Navarette, journalist and documentary filmmaker

巴布洛·那瓦利特,记者、纪录片制作人

Fiona Edwards, No Cold War campaign

菲奥娜·爱德华兹,“拒绝新冷战”组织成员

