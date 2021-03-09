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华为获泰国“年度数字国际企业”总理奖

2021年03月09日20:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月9日电 （记者赵益普）3月9日，泰国总理巴育在政府大楼内向华为技术（泰国）有限公司授予2020“年度数字国际企业”总理奖，以表彰华为泰国公司扎根泰国21年，促进泰国数字化转型和经济社会发展做出的贡献。据了解，华为泰国公司是今年唯一获得该奖项的外国公司。

巴育在颁奖仪式上表示，华为在泰国数字化转型过程中做出了杰出贡献，泰国政府始终重视5G和AI等创新技术的发展，始终致力于推动泰国迈向数字未来，期待未来华为在泰国数字经济发展中发挥更大作用。

泰国数字经济促进局主席兼首席执行官纳塔蓬表示，泰国政府和华为的合作不仅对国家发展至关重要，而且有利于科技在应对自然灾害、安全威胁、健康危机等事件中发挥更大作用。“华为泰国公司有全球领先的人工智能解决方案和5G技术，这有力支持了泰国的疫情防控。”据纳塔蓬介绍，2020年，泰国首个5G生态创新中心在曼谷启动，这是泰国数字经济与社会部、数字经济促进局和华为的合作成果，“华为持续推动了泰国数字经济的发展”。

华为泰国公司总经理邓丰表示，华为坚持与客户、伙伴合作共赢，助力泰国走在数字时代的前沿。华为将一如既往支持泰国数字经济发展，支持泰国 4.0战略目标的实现，支持泰国打造东盟地区数字枢纽。同时，华为将持续利用科技为本地创造价值，把数字化带给每个人、每个家庭、每个组织，打造全联接、智能化的泰国。

(责编：刘洁妍、常红)

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