人民网曼谷3月9日电 （记者孙广勇）3月7日，驻宋卡总领事马凤春及夫人闫淑华女士与泰南各界共庆“三八”国际劳动妇女节。宋卡府府尹(省长)扎禄瓦及夫人、副府尹素丽那潘女士、副府尹瓦拉纳先生、第九警署副总指挥答腊及夫人、泰南华侨妇女会主席陈丽华女士等泰南政界、华侨及志愿者教师等参加。马凤春总领事、宋卡府府尹和泰南华侨妇女会主席分别致辞。

马凤春总领事首先向在座女同胞致以节日的问候。马赞扬了中泰女性在抗击新冠疫情中的英勇表现，并寄语她们继续为推动中泰友谊发展和构建人类命运共同体做出更大贡献。

扎禄瓦府尹在致辞中表达了对泰中女士的节日问候。扎表示，中国疫苗的到来给秦国人民战胜疫情带来信心和希望。他赞扬了泰中两国妇女同胞在抗击疫情中发挥了重要作用，对中国长期以来对泰南地区发展和泰中全方位交流合作所作的贡献表示感谢，愿双方精进合作，继续为泰中友好事业贡献巾帼力量。

陈丽华主席代表泰南各界妇女向中国姐妹们致以节日的祝贺，表示将继续带领泰南华侨妇女会为中泰友谊多做贡献。

文艺汇演在欢乐祥和的气氛中拉开帷幕，总领馆妇女小组全体成员表演了优雅的中式旗袍走秀，华侨妇女会展示了绚丽多彩的泰式服装，普吉侨联妇女会通过视频演唱了中泰两国经典曲目。中泰友人相继献上民族歌曲、诗朗诵等节目，闫淑华女士和府尹扎禄瓦分别倾情献唱中泰两国传统民歌，更是将联欢会推向了高潮。

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