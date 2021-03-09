人民网德班3月9日电 （记者李滢嫣）3月8日，驻德班总领馆举办庆祝“三八”国际劳动妇女节线上座谈交流会，南非传统领袖祖鲁王王后普米、夸纳省省长夫人内利、夸纳省议员莎敏、德班市议员皮尔，以及侨社和媒体代表等30余人参加，中国驻德班总领事夫人李文君主持。

李文君欢迎来宾线上共庆女性佳节，介绍了活动主题“中医、旗袍和抗疫中的女性力量”。表示养生保健、美丽自信是女性永恒的主题，在抗击新冠疫情期间女性又有了新的重要角色。她表示，期待与会人员从嘉宾分享中获取新知识、新智慧和新力量。

江旗袍创始人江欣芸女士讲解了旗袍历史、图案寓意及妆容、发型、姿态、配饰等，并请模特进行“现场展示”。第16期中国援助圭亚那医疗队中医专家戴德纯大夫结合海外医疗实践，介绍了中医理念和日常保健知识。普米王后回顾过去一年祖鲁区抗疫形势，阐释了疫情下女性在教育中的模范作用和传统医药在防疫中的积极影响。皮尔表示疫情对普通民众影响极大，女性在关爱和救助贫民方面应该也可以发挥引领作用。侨胞代表纪岩峰分享了自家人的抗疫故事，表示疫情下每个人都是英雄，母亲作用强大。

嘉宾讲解后进入问答环节。大家纷纷发言，分享感受，提问交流，气氛热烈，并一致感谢总领馆提供庆祝“三八”国际劳动妇女节好平台，感谢嘉宾精彩讲解给人启发和鼓舞。

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