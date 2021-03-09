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中东多国加强防疫 继续推进疫苗接种

2021年03月09日19:19 | 来源：新华社
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原标题：中东多国加强防疫 继续推进疫苗接种

　　新华社喀土穆3月8日电　综合新华社驻中东地区记者报道：面对严峻的新冠疫情，中东地区多国继续加强防控措施，土耳其、以色列、摩洛哥等国继续推进新冠疫苗接种工作。

　　伊拉克卫生部8日报告新增确诊病例4468例，累计确诊731016例；新增死亡病例24例，累计死亡13596例；累计治愈664461例。流行病学调查显示，伊拉克疫情处于持续蔓延状态。伊拉克政府8日决定，全国3月9日至22日继续实施封锁措施，在此期间每周五、六、日三天实施全天“封城”，其他几天每日20时至次日5时实施宵禁。

　　土耳其卫生部官网8日显示，累计确诊2793632例，累计死亡29094例，累计治愈2632030例。另据土耳其卫生部新冠疫苗信息平台数据，截至8日晚，土耳其总计完成了超过1012万剂次新冠疫苗接种，超过763万人接种了第一剂，超过249万人接种了第二剂。

　　以色列卫生部8日报告新增确诊病例3130例，累计确诊804591例；新增死亡26例，累计死亡5915例；累计治愈761358例。截至8日，以色列累计逾500万人进行了新冠疫苗接种，约占全国总人口的53.8%。以色列人口和移民局8日发表声明说，从当日起取消外国公民入境禁令，允许符合特定条件的外国公民获准后入境以色列。根据内阁的决定，以色列已从7日起取消了国际航班进出禁令，恢复该国至纽约、法兰克福、巴黎、香港等地的航班。

　　摩洛哥卫生部8日报告新增确诊病例102例，累计确诊486325例，累计死亡8683例，累计治愈472544例。截至当天，已有超过390万摩洛哥民众接种了第一剂新冠疫苗，超过60万民众接种了第二剂。

　　叙利亚卫生部8日报告新增确诊病例61例，累计确诊16042例，累计死亡1068例，累计治愈10454例。叙利亚总统府8日在社交媒体上发表声明说，总统巴沙尔·阿萨德及其夫人阿斯玛·阿萨德确诊感染新冠病毒。目前总统夫妇身体状况稳定，两人在为期两至三周的居家隔离期间将继续工作。

　　巴勒斯坦卫生部8日报告新增确诊病例2003例，累计确诊224906例；新增死亡22例，累计死亡2387例；累计治愈200179例。巴卫生部当天表示，近期巴勒斯坦疫情曲线快速上扬，全国单日新增病例数已连续12天超过1500例。（执笔记者：马意翀；参与记者：尚昊、王尚、郑思远、王峰、熊思浩、黄灵、涂一帆、夏晨、张淼、陈斌杰、刘宗亚、李碧念、杨元勇、潘晓菁、苏小坡、王薇、汪健、郑一晗）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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