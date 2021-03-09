原标题：非洲多国陆续收到新冠疫苗

新华社内罗毕3月8日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心8日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达到3966355例，累计死亡105767例，累计治愈3544879例。同时，多国陆续收到新冠疫苗。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非确诊病例数最多，达1521068例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，已累计报告死亡病例50678例。

多哥7日通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”收到15.6万剂阿斯利康新冠疫苗。多哥政府当日发布公告称，这批疫苗将优先为医护人员、首都及其周边地区50岁及以上人群接种。自10日起，上述群体可前往即将公布的接种点接种疫苗。

乌干达7日下午通过“新冠肺炎疫苗实施计划”收到第二批10万剂新冠疫苗。乌干达5日下午通过该计划收到首批86.4万剂疫苗。乌干达卫生部发言人8日表示，该国新冠疫苗接种工作将于10日启动，优先为医护工作者、教师、老人等群体免费接种。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达8日表示，近期非洲疾控中心向赞比亚提供了2.4万个抗原检测试剂盒，帮助该国提高新冠病毒检测能力。他感谢非盟和非洲疾控中心对赞比亚抗击新冠疫情的支持，并表示该国新冠住院人数已大幅减少。

津巴布韦新闻部长穆茨万古瓦8日在首都哈拉雷的威尔金斯医院接种了中国援助的国药集团新冠疫苗。她在接种后向媒体表示，当天是国际妇女节，接种疫苗对她来说就是一种庆祝节日的方式。作为新闻部长，她希望通过自己的行动告诉民众接种疫苗的益处。

此前，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加、卫生部副部长曼圭罗等官员已接种国药集团新冠疫苗。截至8日晚，津巴布韦已有逾3.5万名一线医护人员、高风险场所工作人员和新闻记者等人群接种了国药集团疫苗。

随着塞内加尔开展新冠疫苗接种计划，塞疫情出现好转。塞内加尔总统萨勒8日晚宣布将达喀尔大区和捷斯大区的每日宵禁时间从此前的21时至次日5时缩短为午夜至次日5时。截至6日晚，塞内加尔共计有65037人接种了新冠疫苗。

加纳卫生部8日说，加纳预计5月底前将通过“新冠肺炎疫苗实施计划”接收约200万剂阿斯利康新冠疫苗。截至7日，加纳已有超20万民众接种新冠疫苗。（执笔记者：杨臻；参与记者：田耘、张改萍、汪平、赵宇鹏、张玉亮、邢建桥、许正）

(责编：刘洁妍、杨牧)