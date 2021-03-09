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菲律宾累计新冠病例超60万例 疫情有所反弹

2021年03月09日19:18 | 来源：新华社
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原标题：菲律宾累计新冠病例超60万例 疫情有所反弹

　　新华社马尼拉3月9日电（记者杨柯 袁梦晨）菲律宾卫生部9日公布的数据显示，菲累计新冠确诊病例已超过60万例。近期菲新冠疫情有反弹趋势，政府提醒民众保持警惕，遵守防疫规定。

　　据菲卫生部消息，截至当地时间9日16时，24小时内该国新增确诊病例2668例，累计确诊600428例；新增死亡病例7例，累计死亡12528例。

　　近期菲律宾新冠疫情呈现反弹趋势。菲卫生部的数据显示，3月以来菲日均新增新冠确诊病例超过2600例，与之相比，2月日均新增确诊病例约1800例。3月6日，菲单日新增确诊病例3439例，创近5个月以来纪录。首都马尼拉3月以来日均新增确诊病例约1000例，相较两周前增长超过一倍。

　　世界卫生组织驻菲律宾代表阿贝亚辛格9日说，目前菲律宾疫情出现反弹，但并没有达到去年7月至8月疫情高峰期的水平。

　　菲总统杜特尔特在8日晚的全国电视讲话中说，近期该国新增确诊病例增多的原因包括部分人未遵守政府的防疫规定，他提醒民众要克服自满情绪，遵守防疫规定，继续戴口罩，保持社交距离。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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