人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

通讯：英格兰学校复课 希望与担忧并存的“解封”第一步

2021年03月09日19:17 | 来源：新华社
小字号
原标题：通讯：英格兰学校复课 希望与担忧并存的“解封”第一步

　　新华社伦敦3月8日电 通讯：英格兰学校复课 希望与担忧并存的“解封”第一步

　　新华社记者张代蕾　金晶

　　居家学习两个月后，英国英格兰地区的中小学生8日开始重返校园。按照英国政府2月底公布的“四步走”解封路线图，英格兰中小学8日重新开放，校内兴趣班同步恢复；大学里部分要求实操的专业可以复课。

　　英国首相约翰逊说，学校重开是英国社会“恢复正常的第一步”。

　　在不到一年时间里，为控制新冠疫情，英国已两度关闭学校，又两度复课。和去年秋季第一次复课相比，此次复课规定更严格、前期准备也相对充分。

　　英国政府规定，所有中小学教职人员每周接受两次快速新冠病毒检测；中学生此次返校后，要在学校完成三次快速检测，此后每周在家自行检测两次；中学老师和学生在教室里也需要戴口罩，而不是像上次复课后那样只需在走廊里戴。

　　校园防疫措施之外，英国政府正马不停蹄加速新冠疫苗接种，目前英国已有超过两千万人接种了第一剂疫苗。在这样的背景下，此次复课被寄予厚望，所有人都希望以此为良好开端，告别停课，告别“封城”。

　　返校第一天，家住伦敦北部的萨拉起了个大早，和丈夫一起送两个女儿上学。萨拉告诉记者说：“我看见上学路上无论是孩子还是家长，脸上都挂着笑容。孩子们十分想念同学和老师。”“我相信我们能继续控制疫情，由衷希望这是最后一次停课。”

　　中学生凯尔的妈妈克丽·阿尔马克说，她支持孩子在校期间都戴着口罩，也很乐意帮助儿子在家中定期做病毒检测。“我认为这是好事，能保障每个人的安全。疫情对我们所有人都提出新的要求，要求我们改变过去的生活方式和行为习惯。对这些十几岁的孩子而言，不过是一个小小的额外要求，可以帮助他们重返校园，继续学业。”她说。

　　但这些校园防疫新规大多只是“政府建议”，而非强制措施，因此实际执行情况还有待时间检验。

　　英国中学校长协会近日公布一项调查结果显示，在900多名受访中学校长中，超过80%校长承认在推进学生病毒检测方面有困难。

　　家住利物浦的中学艺术课老师凯蒂·瑟古德·帕克斯告诉记者，她完全认可让孩子尽早重返学校的重要性，但她认为现阶段复课还为时尚早。

　　“说实话，我认为合适的复课时间是4月复活节假期之后。”她说，“当这么多孩子走出学校大门，一起到附近商店买零食、买糖果，会不会加速病毒传播？让他们在家自行检测的实际效果会怎么样？”

　　中学校长戴维·奥图尔认为，复课后的校园安全需要学校与家庭、社区紧密合作、共同维护，只有人人遵守规则，才有希望避免封校停课再次发生。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部