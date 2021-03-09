原标题：通讯：英格兰学校复课 希望与担忧并存的“解封”第一步

新华社伦敦3月8日电 通讯：英格兰学校复课 希望与担忧并存的“解封”第一步

新华社记者张代蕾 金晶

居家学习两个月后，英国英格兰地区的中小学生8日开始重返校园。按照英国政府2月底公布的“四步走”解封路线图，英格兰中小学8日重新开放，校内兴趣班同步恢复；大学里部分要求实操的专业可以复课。

英国首相约翰逊说，学校重开是英国社会“恢复正常的第一步”。

在不到一年时间里，为控制新冠疫情，英国已两度关闭学校，又两度复课。和去年秋季第一次复课相比，此次复课规定更严格、前期准备也相对充分。

英国政府规定，所有中小学教职人员每周接受两次快速新冠病毒检测；中学生此次返校后，要在学校完成三次快速检测，此后每周在家自行检测两次；中学老师和学生在教室里也需要戴口罩，而不是像上次复课后那样只需在走廊里戴。

校园防疫措施之外，英国政府正马不停蹄加速新冠疫苗接种，目前英国已有超过两千万人接种了第一剂疫苗。在这样的背景下，此次复课被寄予厚望，所有人都希望以此为良好开端，告别停课，告别“封城”。

返校第一天，家住伦敦北部的萨拉起了个大早，和丈夫一起送两个女儿上学。萨拉告诉记者说：“我看见上学路上无论是孩子还是家长，脸上都挂着笑容。孩子们十分想念同学和老师。”“我相信我们能继续控制疫情，由衷希望这是最后一次停课。”

中学生凯尔的妈妈克丽·阿尔马克说，她支持孩子在校期间都戴着口罩，也很乐意帮助儿子在家中定期做病毒检测。“我认为这是好事，能保障每个人的安全。疫情对我们所有人都提出新的要求，要求我们改变过去的生活方式和行为习惯。对这些十几岁的孩子而言，不过是一个小小的额外要求，可以帮助他们重返校园，继续学业。”她说。

但这些校园防疫新规大多只是“政府建议”，而非强制措施，因此实际执行情况还有待时间检验。

英国中学校长协会近日公布一项调查结果显示，在900多名受访中学校长中，超过80%校长承认在推进学生病毒检测方面有困难。

家住利物浦的中学艺术课老师凯蒂·瑟古德·帕克斯告诉记者，她完全认可让孩子尽早重返学校的重要性，但她认为现阶段复课还为时尚早。

“说实话，我认为合适的复课时间是4月复活节假期之后。”她说，“当这么多孩子走出学校大门，一起到附近商店买零食、买糖果，会不会加速病毒传播？让他们在家自行检测的实际效果会怎么样？”

中学校长戴维·奥图尔认为，复课后的校园安全需要学校与家庭、社区紧密合作、共同维护，只有人人遵守规则，才有希望避免封校停课再次发生。

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