原标题：专访老挝驻华大使：老挝高度重视并坚定支持“一带一路”倡议

新华网北京3月9日电（朱梦娜 张涵）在今年中国两会召开期间，老挝驻华大使坎葆·恩塔万接受了新华网专访。她表示，老挝历来高度重视并坚定支持“一带一路”倡议。“一带一路”倡议下的老中合作项目，是新时代两国合作的重要里程碑。

老挝驻华大使坎葆·恩塔万。老挝驻华大使馆供图

坎葆表示，“一带一路”倡议与老挝这一内陆国家实现从封闭向加强区域合作的转型战略高度契合。提及“一带一路”倡议下的中老铁路建设项目，她说，该项目是“‘一带一路’倡议下的标志性项目”，也是“老挝最引人注目、规模最大的合作项目”。

中老铁路项目于2016年12月动工，计划将于2021年12月竣工并投运。坎葆表示，中老铁路建成以后，老中两国之间的人员交流和商贸往来将更加密切，将为两国经贸合作、投资、旅游等创造更多有利条件。

今年是中老正式建立外交关系60周年。坎葆强调，在过去60年里，老中双边关系不断加强，这不仅有利于两国发展，还为区域和全球发展作出了贡献。她表示，老挝将继续在经贸、能源、加工工业和农业等领域加强与中方的合作。

坎葆还特别感谢中国伸出援手帮助老挝应对新冠肺炎疫情。她表示，中国向老挝派出了专业医疗团队，并为老挝提供了新冠疫苗，此举将强化老中两国的全面战略合作伙伴关系，加快推动老中命运共同体建设。

坎葆还高度称赞了中国的脱贫攻坚成就。她说，中国的扶贫成就为“世界扶贫历程写下了精彩篇章”，愿意学习中国扶贫经验改善老挝人民的生活。

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