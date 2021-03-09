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一年一度的全国两会是外界观察中国施政计划的重要窗口。2020年，中国成功控制住了新冠肺炎疫情，成为世界上唯一实现正增长的主要经济体。2021年是“十四五”规划开局之年，全球媒体都在关注、解读世界第二大经济体在两会期间释放出的信号。

6%经济增长目标表明中国更注重高质量发展

如同往年一样，中国经济增长目标备受关注。2021年，中国GDP增长目标定在6%以上。多家外媒认为，这一较为“温和”的数字表明，中国经济发展致力于由“量”到“质”的转变。

巴西城市在线新闻网站刊文指出，这一目标专注于高质量发展和更多的渐进式改革，是按照中国的标准提出的“更适度的”增长目标。日本《读卖新闻》也同样指出，中国对于未来的经济增速目标，是 “根据实际情况提出的”。这明确显示，中国政府将经济质量和效率置于最优先的地位。

路透社还关注到，中国政府制定的预算赤字约为3.2%。荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家彭蔼娆（Iris Pang）就此指出，持续的财政自由度是比GDP增速更有意义的指标。“我认为多数的钱会被用在技术研发和稳定就业上。”她表示。

中国向外界传递强有力的自信与乐观

巴西“人民时间”新闻网站近日刊文称，今年正值中国共产党成立一百周年，中国已成为世界上最具活力、最有利于双赢关系的经济体。

《亚洲时报》刊文指出，政府工作报告提出的经济增长预期，是中国强有力的自信心和信念的宣示。

法国国际广播电台报道，在经济方面，中国向外界传达了强有力的信息，面对外界依然严峻的经济形势，中国对未来经济的发展持有积极的乐观态度。

“十四五”规划开启 中国发展进入新阶段

彭博社认为，新的五年计划的开启为今年的中国两会增添了重要性。该媒体将“十四五”规划解读为“一个振兴国内市场和减少对外界技术依赖的蓝图”。

科技和环保领域成为外媒对“十四五”规划的关注焦点。路透社关注到，2021年至2025年，中国的研发支出将以每年7%以上的速度增长。葡萄牙卢萨通讯社驻华记者胡大树（Joao Pimenta）特别注意到，2021年的中国政府工作报告中，“科技”一词出现了23次，而去年则为9次。他认为这表明了中国“十四五”规划中“科技发展”的重要性。美联社注意到，中国承诺在今后五年里，单位国内生产总值二氧化碳排放量下降18%。

俄罗斯中国问题研究学者塔夫罗夫斯基在接受俄罗斯《地铁》电台采访时指出，中国的“十四五”规划和2035年远景目标具有历史意义，这意味着中国将步入新发展阶段。

他说， 2020年中国GDP首次超过100万亿元，居民人均收入比2010年翻一番。中国人均GDP达到1万美元，达到中等偏上收入国家水平。不仅如此，中国的脱贫攻坚也取得巨大胜利。这些成就毫无疑问都是历史性的、世界性的。塔夫罗夫斯基强调，2021年是中国步入新发展阶段的起点，中国将向高收入国家迈进，相信2035年前中国将在很多方面实现领先。

(责编：苏缨翔、常红)