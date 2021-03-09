【葡萄牙】胡大树（Joao Pimenta）

在新冠肺炎疫情得到较好控制后，中国两会召开，再次聚焦国家长期战略发展目标，例如能源转型和发展高附加值产业等。

中国政府工作报告指出，中国将把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。报告中，“科技”一词出现了23次，去年则为9次，这表明中国“十四五”规划中“科技发展”的重要性。

“十四五”规划涉及的重点科技领域非常广泛，涵盖人工智能、新能源汽车、医疗设备、农业机械、北斗卫星全球导航系统和稀土材料等。这表明中国希望成为一个更具有科技竞争力的国家，同时促进经济实现可持续增长，扩大国内消费，减少对出口和公共投资的依赖。目前，中国正在努力尝试实现科技“飞跃”。

关于气候变化，中国政府在“十四五”规划中制定了严格的目标，包括在未来五年将单位国内生产总值能耗降低13.5%，二氧化碳排放量降低18%。中国政府工作报告中提到，优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。

关于这一点，“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出，“非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右”。此外，中国还承诺“加强城市大气质量达标管理”，并将“地级及以上城市PM2.5浓度下降10%”，这体现出中国愿同世界一起积极参与助力大气污染防治。

经济方面，中国也提出了发展目标。此次政府工作报告中提到，2021年发展主要预期目标是，国内生产总值增长6％以上。

（作者系葡萄牙卢萨通讯社驻华记者，翻译：张荣、鲁扬）

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