坚持实行高水平对外开放、促进外贸外资稳中提质的中国，必将为世界经济发展不断注入新动能

“中国设定6%以上的经济增长率，像是‘在疫情笼罩下的一束亮光，照亮世界经济复苏之路’”“这显示了中国的决心和信心，‘中国引擎’将为提振世界经济持续发力”……国际社会普遍从今年的中国政府工作报告中看到了中国经济发展的韧性和底气，认为中国经济的确定性将为世界经济发展带来更多信心和希望。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多。推动经济早日走出疫情阴霾，回归发展常态，是世界各国共同的目标和期待。中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。从今年的中国政府工作报告中，国际社会读出了一系列令人鼓舞的积极信息。

中国经济恢复稳健增长势头。在极不平凡的2020年，中国疫情防控取得重大战略成果，经济同比增长2.3%；中国经济走出了一条“V”形曲线，第四季度经济增长6.5%。尽管今年中国发展仍面临不少风险挑战，经济长期向好的基本面没有改变。中国将经济增长预期目标设定为6%以上，同时将赤字率下调至3.2%左右，不再安排发行抗疫特别国债等，都被国际舆论认为是经济恢复稳健增长势头的积极信号。

中国经济继续高质量发展。中国政府工作报告指出，今年预期目标设定为6%以上，考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展；报告同时强调“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”“坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力”“促进生产生活方式绿色转型”等。国际舆论认为，一个恰当的、适度的增长目标表明中国政府强调增长的质量而不仅是数量，表明“中国将加大力度推进高质量发展”。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫认为，这些重要信息进一步说明中国是可靠伙伴，并且是充满希望的伙伴。

中国经济与世界经济的联系更加紧密。中国政府工作报告提出，中国将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好参与国际经济合作。推动进出口稳定发展、积极有效利用外资、高质量共建“一带一路”、深化多双边和区域经济合作……这些充分表明中国与世界各国实现互利共赢的良好愿望。中国2020年吸引外国直接投资逆势增长4%，成为全球最大外资流入国；今年前两个月，中国外贸以同比增长32.2%的成绩实现“开门红”。事实证明，只有走开放合作之路，才能为经济发展提供更多动能。中国必将以高水平的对外开放，促进与各国的共同发展。

中国准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。世界有理由相信，坚持实行高水平对外开放、促进外贸外资稳中提质的中国，必将为世界经济发展不断注入新动能。

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 04 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)