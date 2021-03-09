新华社开罗3月8日电（记者 王尚）萨那消息：控制也门首都萨那的胡塞武装组织一名官员8日晚间说，7日发生在萨那一个移民拘留中心的大火已造成60人死亡、100多人受伤。

这名官员在接受媒体采访时说，这个移民拘留中心当时有600多名来自索马里和埃塞俄比亚的非法移民，火灾引发现场恐慌性踩踏，双重因素导致重大人员伤亡。除非法移民外，死者中还包括移民拘留中心的工作人员。

国际移民组织此前于7日晚间说，萨那一个移民拘留中心当天发生大火，造成8人死亡、170多人受伤。国际移民组织8日发表声明，呼吁胡塞武装对其管辖的所有移民拘留中心进行安全排查，保证移民生命安全。

近年来，大量来自埃塞俄比亚、厄立特里亚等国的移民通过吉布提与也门之间的曼德海峡前往阿拉伯半岛寻找工作机会。据国际移民组织数据，2019年有超过13.8万名移民从非洲偷渡至也门。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，多国联军对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

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