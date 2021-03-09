哥斯达黎加驻华大使罗德里戈·德尔加多·索托（哥斯达黎加大使馆供图）

新华网北京3月9日电（伍海燕 龚雪梅 栾翔）哥斯达黎加驻华大使罗德里戈·德尔加多·索托高度评价中国在消除贫困方面做出的努力，并期待两国进一步加强在政治、经济、贸易和文化领域里的关系。

德尔加多大使在两会召开前夕接受了新华网专访。他称赞中国在脱贫攻坚领域取得的成就，他认为这是中国经济长期可持续发展进程中所取得的显著成果。

德尔加多说，由习近平主席和中国共产党领导的脱贫攻坚证明了，只要有政治意愿和就业机会，人民团结协作努力为子孙后代谋福祉，消除绝对贫困就能够快速实现。

德尔加多在中国出任大使已有一年半，他认为双边关系发展前景广阔。

他表示，中国防疫取得了特别成效。“我希望牛年能够带给我们更多平静和空间，使得哥中两国政治、经济、贸易和文化交流能够快步前进。”

2020年,全球经济遭遇疫情剧烈冲击。在2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态的大背景下，德尔加多表示，应对这一挑战，机会比投资更重要，守望相助才可以实现持续增长，避免经济严重衰退。

他说，疫情导致全球经济衰退，国际信贷和金融机构对于小经济体实现经济复苏起到至关重要的作用。

在谈到逆全球化、单边主义和保护主义抬头，全球治理面临严峻挑战时，他表示，出于政治、经济、贸易和文化目的搞孤立是行不通的。

为了人类更美好的未来，大家需要携手努力，通过多边合作和互利共赢的方式帮助最需要的国家。德尔加多认为，人类命运共同体只有通过团结一致和多边合作才能实现。

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