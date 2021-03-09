人民网联合国3月8日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军8日发表国际妇女节致辞，向联合国全体女性送上节日祝福。他表示“妇女能顶半边天”在中国得到了充分体现，呼吁国际社会携手努力，加快实现性别平等，促进全球妇女事业发展。

张军说，2020年是人类历史上艰难的一年，新冠肺炎疫情给妇女带来严峻挑战。在抗击新冠疫情和推动疫后重建中，妇女作出了积极贡献。在应对气候变化、消除贫困等全球性挑战时，妇女的作用不可或缺。他对妇女展现出的热情、勇气和执着致以深深的敬意。

“‘妇女能顶半边天’在中国得到了充分体现。”张军用三个“第一线”做注脚：中国妇女身处疫情应对的第一线。在中国抗疫的关键时刻，全国4万多名医护人员驰援湖北，其中三分之二是女性；中国妇女奋战在脱贫攻坚的第一线。妇女既是脱贫受益者，更是扶贫贡献者。妇女约占中国农村脱贫人口的一半，10位全国脱贫攻坚楷模中，5位是女性；中国妇女坚守在联合国维和行动的第一线。1000多名中国女性官兵先后成为“蓝盔部队”的一员。在刚果（金）、南苏丹、马里、海地等国，都曾有她们活跃的身影。

张军强调，中国女性在国家政治生活中发挥着越来越重要的作用，各族女性在全国两会代表中的比例不断上升。

张军同时表示，习近平主席在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议指出，建设一个妇女免于被歧视的世界，打造一个包容发展的社会，还有很长的路要走。

张军呼吁国际社会携手努力，砥砺前行，加快实现性别平等，促进全球妇女事业发展。

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