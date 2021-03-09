人民网东京3月9日电 （记者刘军国）后疫情时代下，很多事情都不同以往。博物馆作为人员聚集的公共场所，也将发生巨大变化。日本多摩美术大学理事长青柳正规是日本著名希腊与罗马考古学者，曾担任日本文化厅长官，曾在多家美术馆担任馆长职位。他对后疫情时代博物馆如何更好发展有着深刻思考。

“正是考虑到这一点，很多国家的博物馆都积极采取措施，在做好防疫的同时，尽量保持对公众开放。”青柳正规近日在接受人民网记者采访时表示，如果博物馆因为过分担心观众感染新冠肺炎，而采取闭馆措施的话，将无法发挥其正常使命。

疫情发生后，日本大多数博物馆每天都采取人数限制措施，同一时间将参观人数控制在一定比例内。青柳正规认为，这是非常有必要的。青柳正规举例说，要想保持适当社交距离参观博物馆的话，人与人之间要保持两米距离，一个人需要4平方米的空间，这样一来，1000平方米的展厅最多可以容纳250人。

青柳正规指出，为了人员避免拥堵，很多博物馆也在布展的时候也花费大量心思，将整个展览布置成流水线式的单向通行路线。

青柳正规表示，现在大多数博物馆很少有窗户等通气口，只能通过新风系统来换气，这对于博物馆来说，将增加大量电费开支，预计今后在装修和新建博物馆之际，更多博物馆将会尽量加上窗户，以便更好通风换气。

关于后疫情时代博物馆发展趋势，青柳正规认为，可能会有三个变化：

一是将会采用更多机器设备进行远程观看。东京艺术大学美术馆目前正在进行一个展览。观众只需要提前预约，便可以在家中通过电脑操纵在美术馆的机器人将自己想要观看的作品从远近高低等各种角度传到自己家中电脑进行欣赏。

二是将会有更多艺术品被复制，人们不必拥挤在一起欣赏原作。此前，世界各国民众都会挤到卢浮宫去欣赏世界名画《蒙娜丽莎》，由于安保原因，这幅原画被玻璃罩起来，再加上人太多，根本无法愉快地进行欣赏作品。随着科学技术的发展，复制技术越来越成熟，这些名画应该进行高精度复制数份，让各国人民都可以在本国欣赏到世界名画。

三是会有更多以可持续发展为主题的展览。新冠肺炎疫情在全球蔓延，更让我们人类深刻反思人与自然的关系。人们将会反思“大量生产——大量消费——大量抛弃”这一生产和生活模式，将会重新把幸福理解为与自然和谐相处的能力，从更深层次上解读幸福，实现对幸福认知的转型升级。

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