人民网北京3月9日电 （陈尚文），以“共商合作共赢新举措 共享全球发展新成就”为主题的2021中国两会·全球经济发展智库媒体论坛在京举行。来自中国、法国、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、南非、墨西哥、阿根廷、巴西、智利等国的近20位前政要和知名专家学者，通过线上或线下的方式进行了广泛而深入的探讨。

2021年3月8日，2021中国两会·全球经济发展智库媒体论坛在京举办。中国外文局供图

多国前政要和知名专家学者围绕主题议题进行了广泛而深入的探讨。中国外文局供图

今年适逢中国共产党成立100周年和中国“十四五”规划开局之年，也是全球致力于摆脱新冠肺炎疫情影响而努力回到正常轨道的关键一年。在这个时刻召开的中国两会，引发了国际社会广泛的关注。

此次论坛由中国外文局、国家创新与发展战略研究会、法国展望与创新基金会、法国桥智库主办，人民画报社、当代中国与世界研究院、中国互联网新闻中心等共同承办的。中国外文局局长杜占元，法国前总理、法国展望与创新基金会主席拉法兰，国家创新与发展战略研究会会长郑必坚，国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任、重庆市原市长黄奇帆出席论坛开幕式并致辞。

杜占元指出，新冠肺炎疫情暴发以来，世界经济困境“史无前例”，各国对合作共赢、共同应对全球挑战更有需要。后疫情时代，中国经济展现出强劲韧性，中国对自身发展更有信心。在“双循环”新发展格局下，期待通过共商共建与世界各国共享发展机遇与成果。他强调，在全球经济发展方向和合作方式出现重大分歧的今天，我们更加需要通过交流减少误解，通过互鉴搭建桥梁，通过文化塑造共识。

拉法兰表示，和平发展是各国共同目标，为此需要加深理解、互通信息。当今世界，任何国家都不可能单独取得成功，都不应推行单边主义或保护主义的做法，正确的方向是合作。为共同应对和完善全球治理，各国需要发展经济，加强合作创新。全球化必将是世界一体化的未来。

在郑必坚看来， 当今世界保护主义、单边主义、民粹主义思潮，及其掀起的逆全球化浪潮，给世界带来了更大的不确定性。人类面临的“大变局”，意味着“大考验”，而贯串“大变局、大考验”的，是一项根本性的历史要求，这就是在全球范围内，各国在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验后，逐步实现“大合作”。

黄奇帆认为，为应对全球性挑战，在危机中育新机，关键在于各国要加强合作。一是要践行多边主义，建设开放型世界经济；二是要坚持合作创新，助力全球经济复苏；三是要加强国际宏观经济政策协调，完善全球经济治理体系；四是要秉持人类命运共同体理念，携手应对全球性挑战。

与会嘉宾普遍建议，为共享命运共同体、实施有效的全球治理，需要践行和维护多边主义，建设开放型、包容性世界经济；坚持合作创新，助力全球经济复苏；加强国际宏观经济政策协调，完善全球经济治理体系；秉持人类命运共同体理念，携手应对全球性挑战；构建平等与效率相统一的国际分工体系；摒弃冷战思维，摒弃意识形态争斗等，并期待进入新发展阶段的中国能够在全球发展中发挥更大作用。

(责编：苏缨翔、常红)