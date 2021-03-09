虽然两会的外长记者会已经在昨天结束了，但我们仍然能在今天（8日）的外交部例行记者会上看到，中外媒体的关注焦点仍然集中在昨天国务委员兼外交部长王毅的表态上。

今天，彭博社的记者就再度就王毅涉及中美关系的表态提问称，王毅国务委员兼外长在昨天的记者会上表示，中方愿同美方合作，希望美方与中方相向而行，尽快解除迄今对中美合作设置的各种不合理限制，更不要再人为制造出新的障碍。中方可以采取哪些具体行动来改善双边关系？

外交部发言人赵立坚再次阐述了中方对于如何发展中美关系上的原则立场，其核心就是“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”。至于在涉及中方底线的问题上，我们也绝不会妥协和退让。“关于你提到的具体问题，王毅国务委员也作了非常明确的阐述，中美可以合作、需要合作的清单就放在我们面前。”

其实，王毅在昨天的回应中就提到了“合作清单”，其中包括了抗击疫情、经济复苏、气候变化等等。在这些领域，中美双方都有非常大的合作空间，中方的态度也十分开放。

但彭博社的记者似乎仍然没有得到自己想要的答案，随后又追问了一个问题，他在问题中有意无意地“指责”了中国“现在看起来似乎所有事情都应该由美方先采取行动”，进一步提问称“中方可以采取哪些具体行动改善中美关系？”

而就像发言人赵立坚在回应时说的，这是记者的“个人解读”；再来，中美关系跌入低谷并不是中方造成的。赵立坚进一步指出，“美国上届政府对中美关系采取的种种倒行逆施，给两国关系造成了严重的损害。我想从这一层面上说，美国政府更有责任采取主动行动和措施。”

美国应该对华释放何种善意？

在今天的记者会上，赵立坚也强调了“希望美方客观理性看待中国和中美关系”“采取理性务实的对华政策”。深圳卫视&直新闻记者注意到，其中“理性”一词被频繁提及。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、英国学者罗斯义（John Ross）在接受深圳卫视&直新闻记者采访时表示：“美国现在最应该做的是取消加征的关税。”对于“理性”一词的频繁使用，罗斯义进一步指出，特朗普政府时期非理性的关税政策，不仅损害了中国的利益，也让美国企业、消费者付出了极高的成本，更对世界经济造成了负面影响。“我们看到拜登政府在抗击新冠疫情的问题上回归了理性，所以也希望在其他问题上能看到理性的政策出现。”

至于“美国下一步该怎么走”，今天赵立坚再次阐明了中方观点：“两国外交部门都应该按照两国元首通话精神相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系早日重回健康稳定发展的轨道。”

是“假新闻”？还是“虚构的事实”？

不过，在今天的例行记者会上，关于所谓“人权问题”又被外媒记者提了出来。

罗斯义对此分析称，涉及到新疆、香港、西藏等议题，西方国家已经不只是制造所谓“假新闻”了，而是在“虚构事实”。在2016年美国大选中，美国民众已经深受其害，而如今西方国家正在用同样的方式对抗中国。

“西方国家捏造的东西还不少吗？”罗斯义向深圳卫视&直新闻列举了美国此前的一系列举措，比如在1960年代为了发动越战，美国捏造了“美军军舰遭到北越军队的袭击”的“事实”；为了入侵伊拉克，炮制了“伊拉克存在大规模杀伤性武器”的谎言，“这都是为了合理化自己的侵略行为而已。”

正如王毅在两会记者会上指出的：“他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大。”

罗斯义指，这展现出西方社会对世界上某些实际问题粗暴的夸张手法，“也是为了夸大某些事实，而没有把注意力放在重要问题上的典型示例。”罗斯义不断向深圳卫视&直新闻强调，目前的首要议题就是合作，一起抗击疫情，一起对抗全球经济衰退，一起应对气候变化，这些都是人类社会急需解决的问题，而不是把焦点放在捏造事实、炮制谎言上。

值得注意的是，罗斯义也指出，种种迹象表明，拜登政府目前并没有一个清晰、一贯的对华政策，“因为他（拜登）做的事情有些矛盾。”罗斯义进一步分析称，一方面，我们现在看到了一些对华持强硬态度的官员进入了拜登政府的决策层，他们仍然希望延续上一届政府强调的对抗策略；而另一方面，有很多非常注重气候问题的官员也出现在拜登的内阁之中，希望能够就此与中方展开合作，“拜登本人应该也在思考下一步怎么走，他背后有很多不同的利益集团。”

值得警惕的是，在过去的一段时间里，拜登政府在“竞争”层面的表态几乎占据主流，而呼吁合作的声音似乎被淹没在对华强硬的态度之下了。“拜登政府总是强调‘极度竞争’（extreme competition），当然相比上一任政府总是在说的‘对抗’好一些，但为什么要强调极度？”在罗斯义看来，这样的表态让人感到遗憾。“有限的竞争是普遍存在的，我们不回避这个事实。但是拜登政府总是强调‘极度竞争’，这让我看不清他具体的对华政策，也看不到美国政府的诚意。”

“我们可以说，这届政府往前走了一点点，但这仅仅是相对于特朗普政府而言。 ”罗斯义进一步指出。

（文章来源：直新闻）

(责编：张信凤、杨牧)