两年前，来自法国斯特拉斯堡大学的克里斯蒂安·梅斯特教授曾经来到中国新疆，考察了当地的职业技能教育培训中心和伊斯兰经学院等地，并对中国预防恐怖主义滋生、消除极端主义的一些做法给出了积极的评价，甚至认为法国等同样面临恐怖主义问题困扰的西方国家可以向中国学习。

另外，这位法国学者还曾积极推动法国与中国的学术交流，并在新冠疫情期间称赞过中国的防疫措施。

谁知，他曾经说过的这些关于中国的实话，以及他对华友善的态度，近日却遭到了法国《观点》杂志一名反华记者疯狂攻击，并随即煽动起了法国的排华势力对他的围攻，最终竟迫使他辞职了......

不过，大家一定会很奇怪，为何克里斯蒂安·梅斯特教授如今会突然因为两年前的言论而遭到法国那些反华媒体和政客的攻击呢？

从挑起此事的法国《观点》杂志的反华记者Jérémy André Florès的个人社交账号来看，这事其实还与华为公司有一定关联。

如下图所示，这名反华记者宣称，他之所以要对梅斯特教授开炮，是因为这位法国学者除了在斯特拉斯堡大学的学术工作，目前正在担任斯特拉斯堡市所参与的欧洲城市合作项目（Eurometropolis）的伦理官，而该市正在为是否要允许华为公司5G项目在该市落地而进行着辩论。

即便梅斯特教授与华为公司并无往来，誓要将华为赶尽杀绝的欧美反华势力，也必然要将这么一位对中国持开放友好态度的学者从这么一个职位上赶下去，才能更好地实现他们的政治目的。

于是，在西方反华势力当下正通过欧美媒体大肆造谣中国的新疆政策，牢牢控制着西方人对于新疆认知的这个舆论环境下，Jérémy André Florès便极为迎合地将2019年9月梅斯特教授来新疆考察时对中国预防恐怖主义和消除极端主义做出的积极评价，作为了主要攻击他的内容，称他是中国“渗透”法国和西方学术界的一个“典型案例”，并宣称这么一个中国的“爪牙”决不能担任象征着斯特拉斯堡“价值观”的城市“伦理官”一职。

图为法国《观点》杂志的反华记者Jérémy André Florès撰写的批斗梅斯特教授的文章，并侮辱其为中国的“爪牙”

另外，这名反华记者还将梅斯特教授此前在斯特拉斯堡大学里推动发展与中国的学术合作，欢迎孔子学院来该校办学，受邀参加过中国大使馆在当地举行的西藏活动，以及在此次新冠疫情期间发表的肯定中国防疫措施的言行，也都作为了攻击梅斯特教授的“黑材料”。

图为法国《观点》杂志反华记者Jérémy André Florès将梅斯特教授在2014年参加中方在当地举行的介绍西藏的活动，以及2013年时欢迎孔子学院来斯特拉斯堡大学办学的态度，作为他指控后者是“中国爪牙”的黑材料

但讽刺的是，这名法国《观点》杂志的反华记者，前不久却因为歪曲到武汉研究新冠病毒来源问题的国际专家的讲话，被这些科学家集体“拉黑”。由此可见，到底谁才是某些见不得人的政治势力的“爪牙”了。

图为法国《观点》杂志的反华记者Jérémy André Florès和他在境外社交平台“推特”上被多名国际病毒专家拉黑的截图

遗憾的是，在这名反华记者的疯狂抹黑和煽动下，当地的反华势力不仅迫使梅斯特教授辞了职，他们甚至还逼得这位法国学者不得不“改口”，称自己之前发表的关于新疆的言论是被“误解”了。

对此，在2019年时就新疆问题采访过他的本报记者白云怡和谢文婷透露，她们认为梅斯特教授被法国反华势力不断骚扰才被迫说出这番话的可能性极大，因为她们在反复核查了当年的报道资料后确定她们不存在曲解他意思的情况，在报道中使用的多数是这位法国学者的原话，两位记者还指出，他对中国新疆去极端化和预防恐怖主义的政策给出的评价，也是客观和有见地的，还对比了法国现实的情况，看得出是经过一番思考的。

白云怡还透露，近些年像梅斯特教授这种愿意说出关于中国的实情的外国学者和部分政客，正在变得越来越不敢发声，也越来越不敢接受中国媒体的采访。她认为西方这样“清算中国”的舆论氛围太可怕了。她举例说，某国一位前大使仅仅是认为该国的恐华反华氛围太过头，就被这些国家的媒体扣上了“通中”的帽子。

确实，除了如今梅斯特教授的遭遇，在美国、澳大利亚、英国和加拿大，越来越多的学者哪怕为中国说上一两句客观的话，或是与中国有一些学术上的合作，都会被这些国家思维越发偏执单一的媒体和舆论场“绞杀”，在美国这些学者甚至还被抓起来，遭到各种政治诬告与迫害。

一个健康的舆论场不应只有一种声音。可梅斯特教授等人的遭遇，以及西方媒体关于新疆等诸多涉华问题极度单一偏执的报道，都说明出西方的舆论场已经“病入膏肓”了。

（文章来源：环球时报新媒体部）

(责编：张信凤、杨牧)