人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

赤几总理感谢中国医疗队参与救助爆炸事故伤员

2021年03月09日08:48 | 来源：新华社
小字号

　　新华社雅温得3月8日电（记者乔本孝　曾东兴）马拉博消息：赤道几内亚总理奥巴马8日与中国第31批援赤几医疗队巴塔分队通电话，对医疗队参与救助巴塔爆炸事故伤员并捐赠一批医疗物资表示感谢。

　　7日下午，赤几最大城市巴塔一处军事区域因军火保管部门疏忽职守，发生连环爆炸事故。根据赤几官方统计，截至8日，事故造成98人死亡、615人受伤。

　　中国医疗队巴塔分队与中国驻赤几大使馆、驻巴塔总领馆取得联系并获知相关情况后，立即启动紧急预案，做好救助伤员的准备。不久，7名受轻伤的中国同胞和2名外籍伤员被紧急送至巴塔分队驻地。经过2个小时的紧张工作，9名伤员均得到妥善治疗。随后，医疗队制定下一步工作预案，连夜准备第二天所需的手术用品和工具，同时紧急筹集一批受援医院急需的医疗物资。

　　8日，巴塔分队全体队员带着医疗物资来到受援的巴塔地区医院。据院方介绍，当时约有60名爆炸事故伤员在接受治疗。根据现场情况，巴塔分队分成3个小组，分别负责病情评估、清创缝合、伤口包扎。医疗队员有条不紊的救助工作得到赤几同行的肯定。

　　伤员处理完毕后，巴塔分队向院方捐赠了自筹的急救物资，包括手术衣、帽子、口罩、手套、纱布块、消毒液、抗生素等。院方接收了这批物资并表示感谢。

　　据中国驻赤几大使馆向新华社记者证实，截至8日，共有8名中国公民报告因巴塔爆炸事故受轻伤，他们均已得到妥善治疗。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部