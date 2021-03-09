新华社雅温得3月8日电（记者乔本孝 曾东兴）马拉博消息：赤道几内亚总理奥巴马8日与中国第31批援赤几医疗队巴塔分队通电话，对医疗队参与救助巴塔爆炸事故伤员并捐赠一批医疗物资表示感谢。

7日下午，赤几最大城市巴塔一处军事区域因军火保管部门疏忽职守，发生连环爆炸事故。根据赤几官方统计，截至8日，事故造成98人死亡、615人受伤。

中国医疗队巴塔分队与中国驻赤几大使馆、驻巴塔总领馆取得联系并获知相关情况后，立即启动紧急预案，做好救助伤员的准备。不久，7名受轻伤的中国同胞和2名外籍伤员被紧急送至巴塔分队驻地。经过2个小时的紧张工作，9名伤员均得到妥善治疗。随后，医疗队制定下一步工作预案，连夜准备第二天所需的手术用品和工具，同时紧急筹集一批受援医院急需的医疗物资。

8日，巴塔分队全体队员带着医疗物资来到受援的巴塔地区医院。据院方介绍，当时约有60名爆炸事故伤员在接受治疗。根据现场情况，巴塔分队分成3个小组，分别负责病情评估、清创缝合、伤口包扎。医疗队员有条不紊的救助工作得到赤几同行的肯定。

伤员处理完毕后，巴塔分队向院方捐赠了自筹的急救物资，包括手术衣、帽子、口罩、手套、纱布块、消毒液、抗生素等。院方接收了这批物资并表示感谢。

据中国驻赤几大使馆向新华社记者证实，截至8日，共有8名中国公民报告因巴塔爆炸事故受轻伤，他们均已得到妥善治疗。

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