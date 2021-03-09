联合国儿童基金会8日发布的一项研究结果显示，新冠疫情在一些国家对女性影响巨大，可能导致10年内额外出现1000万起童婚。

研究报告说，疫情带来的学校关闭、经济压力以及父母病亡等因素正让“处于弱势的女孩更有可能遭遇童婚”。这一趋势意味着近年来防止童婚所取得的进展将严重倒退。

根据儿基会的定义，“童婚”是指18岁以下的未成年人与一名成年人或另一名未成年人的正式婚姻或非正式结合。

报告说，全球女性童婚率过去10年来从将近四分之一减少到五分之一，但这一进步“正受到威胁”。

儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔说，新冠疫情导致学校关闭、与亲戚朋友分离、贫困加剧等问题，“让数以百万计女孩本已艰难的处境变得更糟糕”。

报告说，遭遇童婚的女性更容易失学、遭遇家庭暴力、过早怀孕并出现孕产妇并发症以及死亡。与家人、朋友分离可能“严重影响她们的身心健康”。

报告说，疫情触发的出行限制还将导致女性在保护自己免于童婚、意外怀孕和家庭暴力方面更难获得医疗和社会服务机构的帮助。另外，疫情期间一些经济有困难的家庭可能寻求嫁女以减轻负担。

报告估计，在全球范围，男童的童婚率只有女童的六分之一。当前约有6.5亿女性经历或处于童婚。（陈丹）【新华社微特稿】

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