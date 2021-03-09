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调查显示逾六成日本人认为男性受优待

2021年03月09日08:46 | 来源：新华网
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　　“三八”国际妇女节前夕，日本电通综合研究所公布的一份民意调查显示，超过六成调查对象认为男性在日本社会受到优待。大多数受访者认为日本应该认真推动性别平等，但要在政界、职场实现这一目标依然任重道远。

　　电通综合研究所2月5日起就日本性别平等现状发起网络民意调查，收到大约3000份回答。调查对象年龄在18岁至79岁，其中女性1517人，男性1483人。64.6%的调查对象认为整体而言男性在日本社会受到优待。

　　为改善男女不平等状况，日本政府近几年采取措施，试图增加女性在社会活动中的参与度。不过，日本政界商界高层歧视女性状况时有发生。前东京奥组委主席森喜朗2月抱怨女性话多，招致广泛批评，当月引咎辞职。

　　上述调查中，78.4%的调查对象认为日本应该切实推动男女平等。调查对象预估，女性要想达到国会议员人数的一半，平均需要33.5年；女性在企业高级管理层中占比达到30%，平均需要24.7年。

　　这项调查的负责人认为，日本社会对于性别平等的态度已经开始转变，但需要行动。

　　另据共同社对日本女性国会议员所作的问卷调查，66%的回答者认为日本难以达成在2025年前将国会选举中女性候选人的比例提高至35%的目标。原因包括“政治是男人的事”的固有观念，以及女性往往难以平衡从政与家庭、育儿问题等。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)

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