韩国外交部7日宣布，第9轮驻韩美军费用分摊谈判达成原则性协议，韩美将在各自国内报告程序结束后公布相关内容并草签协定。

韩美均未公开驻韩美军费用分摊协议的具体内容。美国国务院在7日声明中说，协议包括韩方在军费分摊方面“有诚意的提升”。

韩美代表5日在美国首都华盛顿启动第9轮谈判，原定持续两天，后“加时”一天。这是美国新政府1月上台以来，韩方首席谈判代表郑恩甫和美方首席谈判代表唐娜·韦尔顿首次面对面磋商。

韩联社报道，韩美正在协调美国国务卿安东尼·布林肯和美国国防部长劳埃德·奥斯汀下周访韩的行程，届时可能公布驻韩美军费用分摊详情。

美国多年来一直在韩国派驻军队，现有驻军大约2.85万人。韩美此前先后签署10份军费分摊协定，第10份协定于2019年12月31日到期，但双方因在分摊额度上存在巨大分歧，致使第11份协定迟迟没有达成。美方多次向韩方施压，寻求提高韩方分摊比例，双方不断讨价还价。

就第11份协定，美方曾提议韩方负担约50亿美元，被一些媒体和专家评价为“狮子大开口”，后改口要价40亿美元，继而又大幅降至13亿美元，但依然高于韩方报价。

韩方先前谈判时表示，愿在2019年分摊额度基础上多掏13%。依据第10份协定，韩方2019年分摊军费较前一年增加8.2%。

美国有线电视新闻网援引多个消息源报道，韩美可能就上调13%的分摊方案达成多年期协议，协议还可能包括韩方增加国防预算并采购特定军火等内容。

据韩国发布的最新国防白皮书，驻韩美军部署大约90架战斗机、40架武装直升机、50辆坦克和大约60个“爱国者”导弹发射装置。（陈立希）（新华社专特稿）

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