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驻华大使关注两会——

见证中国成就 看好中国未来

2021年03月09日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国两会正在召开，驻华大使最关心什么？在接受人民日报海外版、海外网采访时，驻华大使们表示，对今年中国政府工作报告印象深刻，“十四五”规划和2035年远景目标、经济发展、乡村振兴等话题都是他们很感兴趣的。全球经济不确定性依然存在的背景下，中国释放了积极信号，展示了宏伟蓝图。

　　

　　白俄罗斯驻华大使先科·尤里：

　　“中国商品便利日常生活”

　　白俄罗斯驻华大使先科·尤里（图①）对中国实现2021年经济社会发展主要预期目标充满信心。他表示，改革开放40多年，中国带领数亿人走出贫困，实现了经济飞速增长。在充满风险与挑战的2020年，中国经济保持了强劲发展势头。中国的成功显而易见，2020年中国率先控制住疫情，也是当年唯一实现正增长的主要经济体。

　　尤里说，尽管2020年困难重重，白俄罗斯对华贸易仍有好消息传来。白俄罗斯向中国出口了超过7亿美元的商品，鸡肉对华出口增长3倍、乳清增长120%、牛奶和奶油增长60%，白俄罗斯的糖、啤酒、冰淇淋首次进入中国市场。在尤里看来，新发展格局下中国不断成长壮大的国内市场，将给白俄罗斯带来日益增加的出口机遇。“而我们的任务就是满足中国所有的质量和安全要求。相信2021年白俄罗斯对华出口将进一步扩大。”

　　尤里说，中国商品在白俄罗斯备受消费者青睐，华为、小米、美的、联想等中国品牌在白俄罗斯树立了好口碑。他和家人就很喜欢中国的智能家电，“大大便利了日常生活”。

　　

　　克罗地亚驻华大使达里欧·米海林：

　　“中国领跑全球经济复苏”

　　“十四五”规划和2035年远景目标引起了克罗地亚驻华大使达里欧·米海林（图②）的浓厚兴趣。“‘十四五’规划和2035年远景目标将进一步开启中国正在经历的独特而鼓舞人心的新征程。”米海林表示，中国在区域协调发展、乡村振兴、环境保护、清洁能源、科技创新等领域都将出台新举措，这为克罗地亚加强对华合作创造了广阔空间。

　　米海林表示，中国将2021年经济增速目标设定为6%以上，意味着中国将领跑后疫情时代全球经济复苏，而这也将为欧中进一步合作带来诸多机遇，尤其是在绿色和可持续增长领域双方合作大有可为。

　　“我们坚定支持中国扩大对外开放，这将为各方带来长远利益。”米海林表示，1978年中国改革开放后，欧洲各国企业相继赴华开展业务。多年来，包括克罗地亚在内的欧洲国家积极开展对华投资，致力于加强对华经济合作。目前克罗地亚乳制品、葡萄酒和橄榄油已进入中国市场。随着中国市场消费日益旺盛，希望克罗地亚更多农产品在不久的将来获得中国市场准入许可。

　　

　　伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德：

　　“‘人民至上’在中国不是空话”

　　中国政府工作报告用“乡村振兴”衔接起“脱贫攻坚”。伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德（图③）对此表示，中国政府在减贫方面的努力和付出令人印象深刻。

　　不久前中国宣布完成消除绝对贫困的目标时，伊朗驻华大使馆第一时间在微博发文表示祝贺。克沙瓦尔兹扎德表示，要解决十几亿人温饱问题，难度之大可想而知，但中国出色地完成了艰巨的任务。8年时间里，各级政府用于扶贫的财政专项资金累计投入近1.6万亿元，还选派300多万名干部到一线负责脱贫攻坚工作。

　　克沙瓦尔兹扎德说，在中国工作生活的时间越长，对“以人民为中心”理念的认识就越深。在新冠肺炎疫情面前，中国政府毅然把人民生命安全放在第一位，并愿意为此承担巨大的经济代价，这充分体现了中国所说的“人民至上”不是一句空话。克沙瓦尔兹扎德注意到，今年政府工作报告大篇幅着墨于如何增进民生福祉，未来15年中国更是把推动共同富裕作为重要施政方向，强调要让发展成果更多更公平惠及全体人民。他认为，“人民幸福生活是最大的人权”的中国主张对国际社会有重要启示意义。

　　

　　摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什：

　　“中国发展对世界是好事”

　　“2021年，中国将朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的方向发展。”摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什（图④）这样解读政府工作报告。

　　贝拉基什说，2020年，中国逆势实现了2.3%的经济增长。对今年中国政府工作报告提出2021年中国经济增速6%以上的目标，贝拉基什认为，有充分理由看好中国经济发展前景，“几乎所有数据和预测都显示2021年中国经济将保持强劲复苏势头。”贝拉基什非常认同中国立足国内大循环的战略抉择。他说，当前世界经济大环境仍然存在诸多不确定性，中国坚持统筹发展和安全，通过强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力等举措来有效抵御风险，这非常值得肯定。

　　贝拉基什表示，中国经济健康稳定发展，对全世界都是好事。而且，中国扩大对外开放的态度没有改变。“中国愿意将中国经济稳定发展的成果分享给世界各国，这带给我们信心。”贝拉基什期待两国各领域合作继续取得丰硕成果，中国市场为全球需求回暖注入更多动力，助推全球经济复苏。

　　

　　尼泊尔驻华大使马亨德拉·巴哈杜尔·潘迪：

　　“祝贺中国消除绝对贫困”

　　“经过5年持续奋斗，‘十三五’规划主要目标任务胜利完成。”中国政府工作报告如是总结过去5年来中国的发展。尼泊尔驻华大使马亨德拉·巴哈杜尔·潘迪（图⑤）表示：“祝贺中国消除绝对贫困！”

　　潘迪说，中国已成长为世界第二大经济体，在经济、科技、社会发展等方面取得了举世瞩目的成就。中国消除绝对贫困对尼泊尔是激励，尼泊尔正在为2026年摘掉最不发达国家的帽子而努力。

　　今年，潘迪作为驻华使节应邀列席两会。他说，中国是世界上人口最多的国家，但各行各业的人都能够参与到政治、经济和社会治理中，两会发挥了积极作用。中国经济发展不仅造福中国人民，也惠及世界。2017年，中国与尼泊尔签署了“一带一路”合作备忘录。潘迪表示，中国投资帮助尼泊尔建设机场、公路、铁路等基础设施，发展水电和可再生能源，发展水泥产业并实现了水泥的进口替代。对已启动可行性研究的中尼跨境铁路项目，潘迪也充满期待：“盼望中国朋友可以坐着跨境铁路到尼泊尔旅游。”

　　

　　秘鲁驻华大使路易斯·克萨达：

　　“中国越好，秘鲁机会越多”

　　秘鲁驻华大使路易斯·克萨达（图⑥）最关心中国新发展格局的世界意义。他认为，在全球新冠肺炎疫情大流行背景下，对各经济体来说，经济复苏都是优先考虑事项。中国是全球经济最具活力的引擎，中国经济走向让世界瞩目。克萨达说，他对中国经济发展前景非常乐观。

　　中国连续多年是秘鲁最大贸易伙伴、最大出口市场、最大进口来源国和最主要的投资来源国之一，秘鲁是中国在拉美第二大投资目的地。克萨达表示，在新发展格局下，中国经济和贸易政策的走向与秘鲁息息相关。中国将依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场，中国发展越好，给秘鲁带来的机会就越多。克萨达非常看重中国新发展格局带来的更多合作空间，认为连续在上海举办三届进博会就是中国扩大对外开放的明证。他说，秘鲁准备第四次参加进博会。

　　2021年对中秘两国都是历史性节点：中国共产党迎来建党百年，秘鲁迎来独立200周年和秘中建交50周年。克萨达说：“今年是推进秘中合作的一个好机会。”

　　

　　斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳：

　　“欢迎中国投资更多领域”

　　斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（图⑦）十分关注“十四五”规划，尤其是中国建设更高水平开放型经济新体制的内容。

　　“中国是斯里兰卡最大贸易伙伴，也是消费斯里兰卡产品最多的国家。”科霍纳举例说，2010年至2020年，斯里兰卡对华出口的红茶从100万公斤增至1450万公斤，这是两国贸易迅猛发展的一项标志性成果。他相信，下一个五年，中国将为包括斯里兰卡在内的世界各国创造越来越多机遇。“斯里兰卡不仅红茶出名，宝石、香料、椰子制品等也闻名于世，希望更多斯里兰卡产品进入中国市场。”科霍纳表示，中国中等收入群体不断扩大，带来的将是消费力的井喷式增长。搭乘中国发展的“东风”，斯里兰卡将受益匪浅。

　　中国主动开放市场，让科霍纳印象深刻。他说，斯里兰卡正在努力提高商品的质量及包装技术，面向中国市场需求及标准，“定制”出口商品。中国对外投资也在稳步推进，未来继续欢迎中国投资斯里兰卡纺织产业、电子信息产业、农产品出口贸易等更多领域。科霍纳说，不断升温的两国关系必将转化为惠及彼此的合作成果。

　　

　　阿联酋驻华大使阿里·扎希里：

　　“阿中科技合作前景广阔”

　　中国政府工作报告提出，要坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。阿联酋驻华大使阿里·扎希里（图⑧）从中看到了阿中加强科技合作的宽广前景。

　　扎希里说，以人工智能领域为例，到2030年人工智能应用对全球经济增长贡献率将达到45%。人工智能带来的最大经济收益来自中国，迪拜在吸引外国直接投资用于人工智能方面排在全球城市第一位，两国推动人工智能合作潜力大。

　　扎希里表示，中国提出的一系列提升科技创新能力新举措，既有利于推动中国经济高质量发展，也将为世界经济复苏带来机遇。当新冠肺炎疫情仍在世界蔓延时，中国强劲的工业生产支撑了中国经济复苏。此外，全世界居家隔离、在家办公的人也离不开“中国制造”。扎希里对2021年中国经济发展充满信心。他认为，今年中国经济将继续保持稳定增长，“双循环”将为中国经济发展注入强大动能，中国内需将在经济复苏的带动下持续上升，外商投资和出口贸易也将继续繁荣。

　　（本报记者  王丕屹  海外网 牛  宁 毛  莉 张六陆 任天择 赵壹晨 吴正丹采访整理）

　　海外网  谢  明  付勇超  季星兆摄

　　视觉统筹：潘旭涛

(责编：崔越、杨牧)

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