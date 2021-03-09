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美国新冠肺炎确诊2903万 死亡约52.5万

2021年03月09日08:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月8日电 （记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月8日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊29037654例，死亡525673例。过去24小时，美国新增确诊49749例，新增死亡710例。

据《纽约时报》统计，在过去一周里，美国平均每天新增40336例新冠确诊病例，比两周前的平均水平下降了12%；平均每天新增682例新冠死亡病例，比两周前的平均水平下降了10%。美国疾病控制与预防中心统计统计，截至3月8日，美国一共注射了约9210万支新冠疫苗。约18.1%的美国人已经注射了至少1剂新冠疫苗，约9.5%的美国人已经完成了注射程序。

但美国有线电视新闻网8日警告称，美国即将面临一个新的春季高峰。美国疾病预防控制中心主任罗谢尔·瓦伦斯基8日表示，接下来的两个月至关重要，能否控制疫情取决于美国接种疫苗速度与疫苗供应。明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆说，首先在英国发现的B.1.1.7变异新冠病毒将加剧这种激增，并将在接下来的6到14周内到来。他说:“4周前，我们在美国各地社区看到的B.1.1.7变异病毒占病毒总数的1%到4%。今天这个数字上升到了30%到40%。”

(责编：苏缨翔、常红)

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