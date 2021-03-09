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全球女性议员占比创历史新高

2021年03月09日08:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国3月8日电 （记者李晓宏）各国议会联盟8日宣布，2020年，全球议员中女性占比超过25%，创下历史新高，但距实现性别平等的目标仍存在相当的距离。

当日，各国议会联盟在联合国日内瓦办事处举行“议会中的女性”报告发布会。报告显示，2020年的最新一轮选举完成后，女性在全球议会中所占的比例，比2019年小幅上升了0.6个百分点。

“虽然我们庆祝这一历史新高，但与此同时，我们也感到，这一领域的进展仍然极其缓慢。”秘书长琼贡表示，按照目前的进度，在议会中实现性别平等还需要再等上50年。

报告发现，在撒哈拉沙漠以南的非洲地区，马里和尼日尔在议会性别平等领域取得了显著进展，再次体现出女性在和平过渡进程中所发挥的重要作用。

“目前，卢旺达、古巴和阿联酋的议会实现了性别平等，女性议员所占的议席达到或超过了半数。”琼贡说，证据显示，经历过冲突，有机会重新建立社会根基和法律框架的国家，其推动性别平等的几率也更高。因为这些国家的社会各阶层有机会坐在一起，就渴望建立的宪法和社会制度展开讨论，同时也更能认识到性别平等的重要性。

报告显示，在去年举行议会改选的57个国家中，有25个采用了性别配额制，平均而言，实施性别配额制度的议会，其下院中女性的当选率要比未采用该制度的国家高出12%，其上院的女性当选率也高出7.4%。各国议会联盟建议，各国政府妥善设定并采取性别配额制，并将其作为在议会中促进性别平等的关键一步。

各国议会联盟同时指出，针对女性的网络暴力日益加剧，对女性参与公共事务构成严重威胁，但长期来看，议会活动逐渐转向远程和科技推动，可能将有助于促进女性的积极参与。

(责编：苏缨翔、常红)

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