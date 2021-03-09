本报驻墨西哥记者 刘旭霞

随着响亮的鸣笛声，一辆蓝白相间的列车缓缓驶入墨西哥新莱昂州蒙特雷市的轻轨站。日前，墨西哥工业城市蒙特雷开通轻轨3号线，在该线路运营的轻轨列车由中车株洲电力机车有限公司（中车株机公司）研制，这是中国轨道交通装备首次服务墨西哥。

开通仪式上，墨西哥财政部长阿图罗·埃雷拉、新莱昂州州长海梅·罗德里格斯共同为列车剪彩，并走进首列列车进行体验。许多民众也来到车站，希望一睹新列车的风采。列车设计融入墨西哥当地文化元素，源自蒙特雷体育场的蓝白装饰色调、舒适的座椅和扶手等，都让墨西哥乘客感到新鲜和亲切。

蒙特雷轻轨3号线全线长7.5公里，与该市现有的1号线与2号线相连，同时与鲁伊斯幕布站的公共汽车交通运输系统衔接。轻轨列车车长29.5米，宽2.69米，载客量355人，设计最高时速80公里。列车照明系统采用LED节能灯，空调系统新风量可根据车辆载荷自动调整，司机室和客室配备节能型空调。

2019年10月，墨西哥蒙特雷市政府启动国际公开招标，采购26列全新列车。当年12月初，中车株机公司正式中标。公司仅用10个月，便完成了车辆设计、制造和出厂试验。中车株机公司董事长周清和表示，公司将努力提供安全、环保和全寿命周期的轨道交通系统解决方案，为蒙特雷市民出行提供优质轨道交通装备和服务。

蒙特雷地铁局局长胡安·霍尔金表示：“此次采购的轻轨列车在国际市场颇具竞争力和性价比。面对疫情挑战，中车株机公司比预期更快更好地实现列车交付。” 在埃雷拉看来，中国技术与装备帮助新莱昂州的交通设施实现现代化升级，促进当地城市形象的进一步改善。

“来自中国的列车提供了更快捷舒适的出行服务，让我们的交通变得更智慧。”罗德里格斯表示，期待与中方继续深化各领域的交流，结出更多合作硕果。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 04 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)