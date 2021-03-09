目前，中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。中国加入了世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。多国媒体积极报道中国为推动疫苗作为全球公共产品、促进疫苗在全球公平分配和使用作出的贡献。

《今日埃及人报》报道说，3月4日在阿盟总部举行的中国援助疫苗交接仪式上，阿盟副秘书长胡萨姆·扎基表示，阿拉伯人民与中国人民的友谊源远流长。阿中疫苗合作将有效增强阿拉伯国家抗疫能力，进一步加强阿中传统友好合作关系。阿盟愿同中方携手并肩，早日战胜疫情。

英国《金融时报》报道称，中国承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，在推动全球疫情防控工作中发挥了重要作用。中国国药集团和科兴公司与多个国家签订了采购合同。文章援引专家评论称，中国疫苗“在全球舞台发挥关键作用”。

美国《华尔街日报》网站文章称，从拉美到非洲，很多发展中国家都将希望寄托于中国新冠疫苗。中国政府鼓励并支持企业向愿意购买中国疫苗的国家出口疫苗，同时向不富裕的国家援助疫苗。

马来西亚《南洋商报》刊文称，中国正在力所能及的范围内将“疫苗作为全球公共产品”落到实处，把疫苗提供给更多发展中国家民众，“以实际行动护佑生命安全”。

（本报记者景玥、丁子、李志伟、张朋辉、牛瑞飞、刘歌）

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 04 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)