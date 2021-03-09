本报驻泰国记者 孙广勇

“中国政府广泛动员和凝聚各方力量，合理调配资源，实施精准扶贫，显著的制度优势保障了扶贫政策的贯彻落实。”泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴日前在接受本报记者采访时表示，中国扶贫经验值得借鉴，中国发展成果惠及各方。

披尼1976年第一次到访中国，此后他又上百次到中国，走过中国很多省区市。披尼说，他曾赴广西学习考察脱贫实践经验，参观了学校、企业、道路交通项目、乡村图书馆建设项目等，还到访多位脱贫群众家里，了解到当地政府从政策、资金和技术等方面给予的帮扶。通过积极发展现代化农业技术、特色手工业、旅游业等，村民收入有了明显提高，乡村环境也得到改善。

“中国创造了人类减贫史上的奇迹。越了解中国，就越感到敬佩。”披尼认为，中国是一个幅员辽阔的人口大国，实现全面脱贫任务非常艰巨。中国共产党以人民利益为重，果敢坚定地带领人们摆脱贫困。全国上下一条心，领导干部冲在前面，广大民众积极参与。从中央政府到偏远乡村，都保持着高效的沟通力和强大的执行力，这是取得巨大发展成就的重要原因。

披尼说，中国政府找到有效方略，精准识别贫困户，有针对性地分析、制定和实施帮扶措施，实现了高效扶贫。同时，中国积极借助信息技术帮助贫困人口脱贫。例如，通过电子商务培训等，让农民借助互联网及时了解和沟通市场信息，产品销量得到不少提升。这些经验非常值得包括泰国在内的广大发展中国家学习借鉴。

披尼表示，泰国是一个农业国家，泰方对中国在电商扶贫、改善农业和水利基础设施、推广农业科技、研发作物新品种等方面的做法充满兴趣。希望泰国更多地方政府团队能到中国偏远山区考察减贫经验，以转化运用到本地的脱贫实践中。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 04 版）

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