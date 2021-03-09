古斯塔沃·吉拉多

我从事阿根廷与亚太国家政治经济关系研究已有近30年历史，中国一直是我关注的重点领域。我多次到访中国，见证了中国经济的高速发展并记录成书。去年我获得了第十四届中华图书特殊贡献奖，深感荣幸。我希望将中国发展的成功经验带到阿根廷，并为进一步促进阿中联系、加深两国人民的了解作出贡献。

中国的发展成就是全方位的。其中，交通基础设施的发展令我印象尤其深刻。高速公路、高速铁路、机场、港口建设日新月异，全自动化码头投产运营……交通建设方面取得的重要成绩，为中国经济持续快速发展、脱贫攻坚取得全面胜利提供了强有力支撑。

如何构建全球互联互通伙伴关系也是我关注的一个重点话题。近年来，在共建“一带一路”框架内，中国与许多国家和地区建立了以铁路、港口、管网等为依托的互联互通网络，形成了更加紧密的经济联系，大幅节约了贸易成本，提高了效率，更多国家享受到中国发展的红利。拉美与中国虽然山水相隔，但双方不断加深互联互通基础设施建设领域的合作，相关共建项目稳步推进。拉美国家也从中看到了全球贸易发展的新市场、新机遇，希望可以更充分地发挥优势，更大范围地参与全球产业链供应链。

中国全国两会是世界各国了解中国的重要窗口，我每年都会格外关注。各方高度关注中国“十四五”规划的制定和实施，关注中国将如何在新的形势下实现高质量发展。我期待中国与阿根廷等拉美国家进一步完善多边贸易体制，加强贸易投资合作，在基础设施互联互通的基础上，进一步增进人文互联互通。我相信，随着中国与拉美国家共建“一带一路”不断深入，一定能更好实现共同可持续发展，惠及各国人民。

（作者为阿根廷拉努斯国立大学教授，本报驻阿根廷记者姚明峰采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 04 版）

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