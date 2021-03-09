中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时强调，新发展理念是一个整体，必须完整、准确、全面理解和贯彻，着力服务和融入新发展格局。

过去一年，中国疫情防控取得重大战略成果，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。接受本报记者采访的国际人士高度评价中国改革开放和社会主义现代化建设又取得新的重大进展，认为中国立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，不断扩大高水平对外开放，必将进一步激发中国经济社会发展潜力，助力世界经济复苏和发展。

“契合中国当前实际和长远发展的重要指引”

习近平主席指出，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和全体人民共同富裕，仍然任重道远。

泰国正大管理学院校长助理、暹罗智库主席洪风表示，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，对全球减贫贡献率超过70%，这是一个足以载入史册的伟大成就。“中国共产党和中国政府始终将人民利益放在第一位，不断提高经济社会发展水平，持续增进民生福祉，充分彰显中国特色社会主义制度的优越性。”

柬埔寨民间社会组织联盟论坛计划与项目部主任谢莫尼勒认为，中国脱贫攻坚取得举世瞩目的伟大成就。习近平主席多次强调，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，这充分证明中国共产党全心全意为人民服务，以让老百姓过上更好的生活为努力方向。

哥伦比亚旅游企业“创业者”负责人卡布雷拉多次到访中国，了解到中国不少贫困地区通过发展乡村旅游等实现增收。他说，中国政策实施具有连续性，可以长期贯彻执行，又能根据实际情况做出调整，地方政府也能快速有效落实中央决策。按照现行贫困标准计算，中国让数亿农村贫困人口摆脱贫困、走向富裕，正是得益于此。

“我们相信，中国有足够的能力和信心践行承诺、完成使命。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国加快构建新发展格局，必将取得更大的发展和进步。

西班牙前驻华大使馆商务参赞恩里克·凡胡尔指出，当前，中国提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐，充分体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。中国政府持续缩小城乡区域发展差距、实现全体人民共同富裕的坚定决心和切实行动，也将为其他国家解决此类问题提供经验和借鉴。

日本中央大学教授梶田幸雄表示：“新发展理念是契合中国当前实际和长远发展的重要指引。相信中国将不断取得新的进步，更好解决发展不平衡不充分问题，实现全体人民共同富裕。”

“实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展”

习近平主席强调，要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森表示，绿水青山就是金山银山的理念在中国深入人心，成为许多地方进行经济绿色转型的指导理念。中国坚持高质量发展，注重把创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展统筹起来，形成合力。曼森说：“中国是一个人口大国，也是一个发展中国家。中国倡导绿色发展，为全球应对气候变化作出重要贡献，体现了中国的责任担当。”

埃及坦塔大学教授萨威认为，中国不断加大环境治理力度，提出将扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案等。这将推动产业结构和能源结构优化，持续改善中国生态环境，也将对全球生态环境治理产生积极影响。“中国正以实际行动为全球应对气候变化作出重要贡献，这一负责任的担当和做法令人敬佩。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多指出，新发展理念是对经济、社会、环境等全方位发展的深入阐述，在推动经济发展的同时，强调保护生态环境，促进社会公平正义，让发展成果更多更公平惠及全体人民等，对包括广大拉美国家在内的发展中国家都具有重要启示和借鉴意义。

谢莫尼勒表示，中国近年来十分重视生态文明建设，绿水青山就是金山银山的理念蕴含着可持续发展的智慧。“新发展理念将推动中国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，也将助力全球生态治理。”

“中国进一步扩大开放将有力推动世界经济复苏和发展”

习近平主席强调，要深化改革开放，优化营商环境，积极参与共建“一带一路”，以高水平开放促进高质量发展。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·罗曼诺夫指出，中国坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力，同时继续深化改革，扩大开放，这对外国投资者来说是巨大机遇。“当前俄中经贸合作不断取得新成绩，期待进一步加强双边合作。”

“中国进一步扩大开放将有力推动世界经济复苏和发展。”菲格雷多说，今年是中国“十四五”开局之年，新发展理念为中国“十四五”时期发展指明了方向。“近年来，中国不断完善相关法律法规，缩减外商投资准入负面清单，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。中国推动高质量发展，开启新征程，共享新机遇，将实实在在推动各方互利共赢。”

布希巴认为，高质量共建“一带一路”将为世界各国带来更多发展机遇。期待更多阿拉伯国家和非洲国家积极行动，抓住共建“一带一路”的重要机遇，将本地区优质商品带给中国消费者，同时也要努力提供更好的投资环境，吸引更多中国投资，加快本地区基础设施建设，深化阿中、非中合作共赢。

肯尼亚国际问题专家克里夫·姆博亚表示，中国不仅与非洲国家团结抗疫，还通过共建“一带一路”助力非洲各国经济复苏。中国将新发展理念融入发展的方方面面，也体现在高质量共建“一带一路”中，这将为深化非中合作注入更大动力。

凡胡尔表示，中国坚定维护多边贸易体制，坚持更高水平的对外开放，有助于提振国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。“已完成谈判的欧中投资协定对进一步促进欧中合作、建设开放型世界经济具有重要意义。”

“泰国等东盟国家从中国开放和发展中不断获益，区域全面经济伙伴关系协定的签署是东盟国家和中国等国互利共赢、携手合作的又一里程碑。中国不断深化改革、扩大开放，将为全球经济复苏提供巨大支持。东盟国家和中国的良性互动对维护地区稳定发展意义重大。”洪风说。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，近年来，中国积极支持东盟国家发展基础设施、推广先进技术、加大贸易合作，为东盟地区发展带来众多机遇。“中国的发展取得了历史性成就。中国倡导国际合作，维护多边主义，给东盟地区和国际社会以重要信心。”

（本报北京、曼谷、里约热内卢、马德里、东京、布鲁塞尔、开罗、莫斯科、约翰内斯堡3月6日电 记者王骁波、赵益普、李晓骁、姜波、刘军国、任彦、黄培昭、周輖、张光政、万宇）

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 04 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)