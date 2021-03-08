易凡

2021年的两会格外引人注目。在中国共产党迎来百年华诞之际，中国的“十四五”如何开局起步，中国在疫情防控、经济发展、改革创新等方面将释放哪些信号、推出哪些政策？国人关注，世界瞩目。

3月5日上午，李克强总理向十三届全国人大四次会议作《政府工作报告》时提出了今年发展主要预期目标：国内生产总值增长６%以上；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅３%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡；居民收入稳步增长；生态环境质量进一步改善，单位国内生产总值能耗降低３%左右，主要污染物排放量继续下降；粮食产量保持在1.3万亿斤以上。上述目标综合考虑了经济恢复、基数和经济持续健康发展等因素，有利于保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。中国将在多个方向协同发力，持续推动高质量发展。

毫不松懈做好疫情防控，统筹经济社会发展。全球疫情形势虽整体趋缓，却尚未见底。中国将优化常态化疫情防控措施，提升应急处置能力，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，有序推进新冠疫苗研制和免费接种，提高科学精准防控能力和水平。中国将与更多国家建立联防联控机制，开设便捷人员往来的“快捷通道”和货物运输的“绿色通道”，助力全球经济复苏。

集中精力推进改革创新，大力提振发展活力。改革是破解发展难题的“金钥匙”。从国资国企到要素市场化配置，再到“放管服”，中国的改革进程全面提速，以改革的办法打造市场化、法治化、国际化营商环境，推动降低经营成本，促进多种所有制经济共同发展，更大激发市场主体活力，服务发展大局。

创新是引领发展的第一动力。根据世界知识产权组织的数据，中国在“全球创新指数”的排名从2015年的第29位跃居到2020年的第14位。疫情之下，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、直播电商等新模式新业态蓬勃发展。中国将继续加快科技成果转化和信息资源共享，确保“十四五”期间全社会研发经费投入年均增长7%以上，依托国家自创区和高新区，培育一批高新技术产业集群和高技术企业，切实把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，朝着实现“进入创新型国家前列”的远景目标不懈奋斗。

多措并举挖掘市场潜力，助力构建新发展格局。为推动实现高质量发展，中国将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。中国将坚持扩大内需这个战略基点，大力发展线上经济、促进实物消费、开辟服务消费新模式、加大对制造业企业支持力度，培育壮大国内市场，不断释放经济增长的内需动力，推动形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。

通过构建新发展格局，中国将为世界各国提供更多发展机遇，开拓更大市场空间。中国将全面提高对外开放水平，进一步缩减外资准入负面清单，落实好鼓励外商投资产业目录，大力发展自贸试验区，商签高标准自贸协定，推动高质量共建“一带一路”，建设更高水平开放型经济新体制，更好利用国内国际两个市场、两种资源，为我国经济发展增添动力，也为世界经济复苏贡献力量。动能更强的“中国快车”欢迎各国一路同行，共创更广阔合作前景。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇期的新起点上，中国有能力、有信心开好局、起好步。正如习近平主席在2021年新年贺词中所说，“征途漫漫，惟有奋斗”，我们要接续努力，谱写新阶段高质量发展的辉煌篇章。

（作者系国际问题观察员）

(责编：刘洁妍、常红)