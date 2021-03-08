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专访：以中国减贫模式为榜样，期待泰中在减贫事业上更深入合作——访泰国副总理威沙努

2021年03月08日20:54 | 来源：新华社
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　　新华社曼谷3月8日电 专访：以中国减贫模式为榜样，期待泰中在减贫事业上更深入合作——访泰国副总理威沙努

　　新华社记者陈家宝　明大军　王亚光

　　“泰国一直以来密切关注着中国的减贫进程，借鉴中国的减贫举措，期待与中国在科技与减贫事业上开展更深入的交流合作。”泰国副总理威沙努日前在首都曼谷接受新华社记者专访时这样说。

　　威沙努盛赞中国取得的减贫成就。他说，中国作为拥有14亿人口的大国，在如此短时间内消除绝对贫困，是一个奇迹。泰国一直以中国减贫模式为榜样，并将中国经验运用到泰国实践中。

　　威沙努说，泰国借鉴中国精准扶贫的模式，建立了名为“泰国减贫平台”的机制，用于采集贫困地区信息并识别贫困户。“我们要学习中国科技脱贫的手段，与科技和数字企业合作，精准识别贫困户，大力发展农业、建设农村。在人员安排上，依照中国向贫困地区派驻基层干部的方式，我们与全国各大高校合作研究减贫方案，以一个大学负责几个贫困点的形式，向贫困地区派驻大学生。”

　　据威沙努介绍，受新冠疫情影响，泰国政府组织团队到中国各地考察学习减贫经验的计划未能实现。但这段时间，泰国并未停止对减贫事业的探索和对中国减贫经验的研究学习。“近年来，泰国一直在向中国学习，进行着精准扶贫的尝试。”

　　威沙努还感谢中国向世界各国提供新冠疫苗。他说，中国迅速控制疫情，成功复苏经济，而且向世界分享抗疫经验，为其他国家提供疫苗。中国在抗击疫情方面为世界做出了很大贡献，泰国也是中国贡献的受益者之一。

(责编：刘洁妍、常红)

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