原标题：非洲疾控中心主任：感谢中国帮助非洲国家获得新冠疫苗

新华社亚的斯亚贝巴3月8日电（记者汪平）非洲疾病预防控制中心主任约翰·肯格松日前接受新华社记者采访时表示，感谢中国帮助非洲获得新冠疫苗。

肯格松还感谢新冠疫情暴发以来中国对非洲的各项帮助，并呼吁更多合作伙伴帮助非洲国家取得更多疫苗。

肯格松强调，非洲国家正面临新冠疫情带来的挑战。一个挑战是如何及时获得疫苗以阻止新冠病毒传播，他非常高兴看到，世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”已开始在非洲各国推广疫苗，这将有助于缓解目前的严峻形势。另一个挑战是非洲各国采取防疫措施已长达一年，人们已开始出现“防疫疲劳”，他呼吁非洲每一位公民都要继续遵守公共卫生规定。

肯格松表示，由于新冠疫情，非洲经济面临衰退。因此，新冠不再仅仅是一个严重的健康卫生问题，还是一个严重的经济问题。

非洲疾控中心7日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例3958121例，累计死亡105561例。累计确诊病例数居非洲前几位的国家是南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。

(责编：刘洁妍、常红)