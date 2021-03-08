原标题：只要存在 就要打仗——看美国黩武如何成为世界乱源

新华社北京3月8日电（国际观察）只要存在 就要打仗——看美国黩武如何成为世界乱源

新华社记者

美国反战组织“粉色代码”日前公布的研究数据显示，美国及其盟友自2001年以来在“大中东及北非”地区共投下至少32.6万枚炸弹和导弹，相当于平均每天投弹40余枚。

分析人士指出，美国拥有世界最高的军费支出和全球最强的军力，但长期以来并没有把力量用于维护世界和平，而是从维护自身霸权地位和利益的角度出发，不断非法动用武力干涉甚至入侵别国，威胁世界和平，成为世界一大乱源。

信奉暴力

拜登新政府就职刚一个月出头，美军就于2月25日对叙利亚东部发动空袭，摧毁多处设施。美军方宣称，此次空袭是对美军和多国联军人员近期在伊拉克遭袭并受到持续威胁的回应。叙利亚、俄罗斯和伊朗政府均强烈谴责美方这一违反国际法、侵犯叙主权的行径。

“粉色代码”联合创始人梅代娅·本杰明和该组织研究员尼古拉斯·戴维斯撰文指出，这次空袭只是美国及其盟友长期以来在“大中东及北非”地区无休止军事行动的最新案例之一。过去20年来，伊拉克和叙利亚是此类行动的主要受害者，据不完全统计，累计有超过15.2万枚炸弹和导弹落到这两个国家境内。

上述数据主要来自美军公布的战报和其他机构的统计。鉴于美国政府从2020年起停止公布相关信息，加上直升机空袭等类型的军事行动所消耗的弹药未包含在统计数据中，实际弹药使用数量会比32.6万这个数字更大。而这些轰炸究竟造成多少无辜人员伤亡，外界更是无从得知。

有统计显示，美国建国240多年来，有227年在打仗。正如俄罗斯军事科学院通讯院士、政治学家谢尔盖·苏达科夫在接受今日俄罗斯电视台采访时所说：“美国只要存在，就要打仗。”

本杰明和戴维斯指出，如果美国现政府继续在往届政府的基础上堆积更多谎言和暴行，“将无法重新赢得世界对美国领导力的尊重，也无法赢得美国公众对本国外交政策的支持”。

穷兵黩武

在美军海外狂轰滥炸的背后，是美国持续高企的军费支出。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2020年4月发布报告指出，美国的军费支出在2019年增长5.3％，达到7320亿美元，占全球军费总支出的38％，几乎相当于排名其后的10个国家的军费总和。2019年全球军费支出较上年增长3.6%，增速为2010年以来最高，而美国的军费增长是重要原因之一。

分析人士指出，军事力量是美国全球霸权的重要支柱。二战结束以来，美国一直保持大规模海外驻军，凭借庞大军事力量维护自身及盟友的利益。

美国国防部2018年出台的国防战略报告提出，美军应同时实现有效核威慑、发展导弹防御、应对大国竞争和热点危机、维持反恐战争等诸多要求。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·奥汉隆指出，这些要求比美国在冷战结束后很长一段时间内的计划都更具野心，因此需要更多经费支持。

害人害己

事实上，美国的巨额军费和频繁的海外军事行动只有利于美国少数政客和军火巨头，损害的是绝大多数美国民众的利益，更对世界和平与稳定构成严重威胁。

美国一些专家学者和政治人物也对巨额军费支出持批评态度。他们认为，政府应将资源更多投入到应对新冠疫情和气候变化以及推动经济社会发展等方面。

哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特日前指出，美国的巨额军费打造出强大军力，然而美国并没有世界上最好的基础教育、医疗制度、无线网络、电力系统、铁路、公路和桥梁，美国还缺乏经费充足的公共机构。

2020年7月，美国国会独立参议员伯尼·桑德斯和民主党籍参议员爱德华·马基曾建议将2021财年国防预算削减10%，但未获参议院支持。马基当时发表声明说，巨额军费支出没有保护美国人免受新冠疫情影响，也不能保护美国人免受环境破坏和气候变化影响。美国的政策优先项应该是消除贫困、应对全球性疫情、资助教育事业以及改善医保体系，而非发动战争和研发新式武器。（参与记者：赵卓昀、付一鸣）

(责编：刘洁妍、杨牧)