新华社北京3月8日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大四次会议7日举行视频记者会，国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问。海外人士认为，一年来，在元首外交引领下，中国积极推动国际抗疫合作，以实际行动践行多边主义、捍卫国际公平正义，致力于实现世界共同发展和繁荣，体现大国担当，对世界产生重要积极影响。

为全球抗疫做出中国贡献

厄瓜多尔国民代表大会（议会）议员多丽丝·索利斯表示，中国元首“云外交”在推动国际抗疫合作方面发挥了关键作用。中国同世界卫生组织开展合作，履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性发挥了积极作用。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什表示，中国致力于同其他国家一道，为彻底战胜疫情不懈努力。在国际事务中，中国元首外交显现引领性和高效性，为国际社会应对当前面临的挑战做出重要贡献。

联合国经济和社会理事会主席、巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆表示，在新冠疫情发生初期，中国就开始向国际社会提供抗疫物资。中国在抗击疫情方面所作努力体现了国际合作精神。

阿拉伯联合酋长国古赖尔大学教授艾哈迈德·贾纳比说，过去一年，中国在世界舞台上发挥了积极而重要的作用，受到广泛欢迎和赞誉。疫情发生以来，中国向许多国家提供人道主义援助，与各国开展抗疫合作，赢得了世人尊重。

乌克兰鲍里斯·库尔兹当代中国研究所研究员德米特里·叶夫列莫夫认为，中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，反对“疫苗民族主义”，这些主张应当成为国际共识。

智利菲尼斯·特拉埃大学国际事务观察中心主任阿尔韦托·罗哈斯说，中国不仅有效控制了国内疫情，还向其他国家提供抗疫援助。对拉美、非洲和中东等地区的国家来说，中国的援助十分重要。

用实际行动捍卫公平正义

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦指出，中国在国际事务中始终秉持国家无论大小一律平等的原则。平等、民主、协商处理国际事务的理念和实践，是中国赢得国际社会尤其是广大发展中国家支持的重要原因之一。

叙利亚中国事务专家穆罕默德·扎赫拉说，中国坚持走和平发展道路，坚持不干涉别国内政原则，尊重各国自主选择发展道路。中国在气候变化等领域促进国际合作，为全球可持续发展做出贡献。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，过去一年，中国在推动国际抗疫合作方面发挥了重要作用。面对疫情，应坚持多边合作，推动疫苗得到公平分配，不能把疫情政治化，不能搞“疫苗民族主义”。

乌克兰鲍里斯·库尔兹当代中国研究所研究员叶夫列莫夫认为，中国主张各国主权平等，主张提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，这对维护国际公平正义至关重要。

以深化合作实现互利共赢

奥地利奥中商业协会主席格奥尔格·章格表示，去年年底，欧中完成投资协定谈判，协定将使欧方在投资和技术等领域广泛受益。只有深入合作才能实现共赢，欧方应支持欧中企业进行广泛的双向投资。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，过去一年，东盟成为中国第一大贸易伙伴。未来，双方可进一步拓展经贸、投资等领域合作空间，助力地区国家摆脱疫情阴霾、实现经济复苏。

哈萨克斯坦中国问题专家安东·布加延科指出，中国倡导国际合作，通过实际行动促进国际间协调联合行动。中国在深化国际抗疫合作等方面提出一系列建议和务实举措。这些都是中国在国际事务中发挥重要作用的体现。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，高质量共建“一带一路”对非洲国家至关重要，基建、金融、贸易、文化等领域的交流合作将促进非洲国家经济社会转型，这种新型的国际合作是中国坚持和平发展、践行多边主义的体现。（参与记者：王建刚、郝云甫、陈序、苏小坡、汪健、郑一晗、李东旭、张玉亮、毛鹏飞、白林、于涛、任军、尹南、张笑然、王丽丽）

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