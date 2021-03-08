人民网北京3月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：3月5日，白俄罗斯代表70个国家在联合国人权理事会第46届会议上作共同发言，支持中方在涉港问题上的立场和举措，反对西方国家借涉港问题干涉中国内政。中方对此有何评论？

赵立坚：3月5日，白俄罗斯代表70个国家在人权理事会第46届会议上作共同发言，重申支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，认为香港国安法实施后，香港摆脱了动荡局势，逐渐恢复稳定，强调不干涉主权国家内政是《联合国宪章》重要原则，是国际关系的基本准则，香港特区是中国不可分离的部分，香港事务是中国内政，敦促有关方面切实尊重中国主权，停止干涉香港事务和中国内政。此外，还有20多个国家在人权理事会以单独发言等方式，支持中方在涉港问题上的立场和举措。

中方始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，中国中央政府的有关举措有利于更好保障香港居民依法享有的各项权利和自由，有利于促进香港长期繁荣稳定，有利于“一国两制”实践行稳致远。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。

广大发展中国家在联合国人权理事会再次联手发出正义之声，这充分体现了事实胜于雄辩、公道自在人心。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。我们敦促有关方面恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。

中新社记者：昨天，王毅国务委员兼外长在两会外长记者会上介绍了外交部在帮助海外中国公民抗疫方面所做大量工作，其中提到了向海外同胞发放“春节包”。发言人能否进一步介绍具体情况？

赵立坚：过去一年，身在海外的同胞们确实很不容易。正如昨天王毅国务委员所说，党和政府始终牵挂每一位海外同胞的生命安全和身体健康。

据我们了解，截至3月1日，我们共有驻163个国家的244家使领馆发放了约50万份“春节包”。有的使领馆精心设计了文创“盲盒”、生活物资包等不同内容的“春节包”；有的使领馆在“春节包”中提供中国特色“年夜饭”；有的使领馆亲笔绘制花卉信封并书写祝福贺卡。一份份“春节包”温暖了一颗颗漂泊的心。“春节包”跨越山水重洋，送去了防疫物资，送去了祖国的牵挂，送去了深情的节日祝福。

当前，疫情仍未过去，我们将继续践行“外交为民”理念，将实施“春苗行动”，推出国际旅行健康证明、“中国领事APP”，助力安全有序人员交往，更好地维护海外同胞的生命安全和身体健康。

德国电视二台记者：在一些西方国家特别是美国，有一些关于是否应该因人权问题抵制北京冬奥会的政治讨论，请问中方有何回应？会采取何种措施？

赵立坚：北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献，参加北京冬奥会也是各国冬奥运动爱好者的热切期盼。中方一定能够如期完成各项筹备任务，做好全面准备，把北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

中方坚决反对将体育运动政治化，反对借人权问题干涉别国内政。你所说的那些国家出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行，这是非常不负责任的做法，这种做法伤害的是运动员，得不到国际社会的支持，是注定不会得逞的。

《环球时报》记者：7日晚，也门胡塞武装发表声明称，该武装向沙特首都利雅得、东部和南部多个地区发射8枚弹道导弹，并使用14架无人机对沙特境内石油和军事设施发动袭击。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯反对针对平民和民用设施的袭击，支持沙特维护自身安全稳定的努力，我们呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

法新社记者：王毅国务委员兼外长在昨天的记者会上提到，中方将推出国际旅行健康证明。请问除中国公民之外，该措施是否计划涵盖在华外籍人士？

赵立坚：昨天，王毅国务委员兼外长在两会记者会上表示，中方将推出中国版国际旅行健康证明。当前，全球疫情仍在持续，世界经济亟待恢复，便利人员往来需求日益迫切。近期，各国纷纷加快疫苗接种，疫苗互认成为健康码国际互认的核心内容。为推动世界经济复苏，便利人员跨境往来，中方推出中国版国际旅行健康证明，用于展示中方出境人员核酸、血清IgG抗体检测结果及疫苗接种情况等健康信息。健康证明有电子版和纸质版两种形式，内含加密二维码，可凭中方提供的公钥验真并读取信息。

中方愿在充分照顾彼此关切和友好协商基础上，与各国探讨建立健康码信息互认机制，互为对方国家人员提供签证等跨境旅行便利，积极推动构建健康安全有序的人员往来新秩序。

彭博社记者：王毅国务委员兼外长在昨天的记者会上表示，中方愿同美方合作，希望美方与中方相向而行，尽快解除迄今对中美合作设置的各种不合理限制，更不要再人为制造出新的障碍。请问中方可以采取哪些具体行动来改善双边关系？

赵立坚：昨天，王毅国务委员已经就中美关系回答了媒体的提问，阐述了中方立场。我愿再次强调，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全、发展利益。希望美方客观理性看待中国和中美关系，顺应时代潮流，摒弃陈旧过时的零和思维，采取理性务实的对华政策，按照两国元首通话精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回正轨，更好造福两国和世界人民。

关于你提到的具体问题，王毅国务委员也作了非常明确的阐述，中美可以合作、需要合作的清单就放在我们面前。双方应该按照两国元首通话精神，相向而行，共同努力，推动中美关系重回正轨。

追问：现在看起来似乎所有事情都应该由美方先采取行动，我想问，中方可以采取哪些具体行动来改善中美关系？

赵立坚：我想这是你个人的解读。两国外交部门都应该按照两国元首通话精神相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系早日重回健康稳定发展的轨道。大家都知道，美国上届政府对中美关系采取的种种倒行逆施，给两国关系造成了严重的损害。我想从这一层面上说，美国政府更有责任采取主动行动和措施。希望美方同中方相向而行，共同努力。

澎湃新闻记者：菲律宾外长洛钦日前在推特上表示，拘押一名在生意上击败你的中国女高管，就是在国家关系中任意拘押外国公民的行为，即便拘押她的人戴的是假发而非军帽。分析称，洛钦外长上述言论是批评加拿大任意拘押中国公民孟晚舟。中方对此有何评论？

赵立坚：事实早已充分说明，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件。美国政府炮制这一事件不是出于什么法律原因，其真正目的是要打压中国高科技企业、阻挠中国科技发展。加拿大政府扮演了美方的帮凶，其所作所为正是任意拘押外国公民的直接例证。国际社会对此看得很清楚。我们敦促加方立即纠正错误，释放孟晚舟女士并让她平安回到中国。

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