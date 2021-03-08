人民网北京3月8日电 （记者刘洁妍）“民心相通是‘一带一路’建设的社会根基，歌舞艺术作为没有语言壁垒的艺术载体，有着开展公共外交、弘扬丝路精神、促进民心相通的先天优势。”今年的全国两会上，全国政协委员、中国东方演艺集团女高音歌唱家刘玉婉带来了一份“关于搭建歌舞艺术国际交流平台建设规划”的建议案。

刘玉婉建议，以中国东方演艺集团为圆心，打造“一带一路”艺术团，搭建新时代的“东方歌舞一枝花”歌舞艺术国际交流平台，探索文化和旅游融合背景下的国际艺术交流模式。

“集团具备创演、制作、营销全产业链艺术生产优势，拥有高水平的创作和演出队伍，所以希望发挥自身优势，整合国内国际艺术资源，组建‘一带一路’艺术团，发挥歌舞艺术国际交流的平台效应，促进文化产业加快发展。”刘玉婉说。

刘玉婉表示，“一带一路”艺术团的设立，能够架设沿线国家间互学互鉴文明桥梁，用文化艺术促进各国人民民心相通；整合国内国际艺术资源，促进文化产业加快发展；推动文化与科技融合下的演艺行业转型发展；探索文旅融合背景下的国际艺术交流模式。

对此，刘玉婉建议，利用好国家相关政策支持，分层次、有步骤的组建艺术团。首先是在国家政策范围内搭建交流平台，初期拟举办交流演出、艺术培训、论坛等线上国际艺术交流项目；中期整合沿线各国艺术资源，聘请多国艺术家开展联合创排和演出工作，创作出符合时代需求和“一带一路”精神的舞台作品；后期以打造国际艺术节和国际巡演为核心抓手，组织联合创排的优秀剧目开展线下国际巡演，引进多国文化产品，打造品牌节庆活动“东方艺术节”；最终在演出和交流的基础上进一步拓展艺术产业，形成文化产品创排、营销、共赢的新型国际文化产业模式。

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