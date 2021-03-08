新华社布加勒斯特3月7日电（记者林惠芬）罗马尼亚首都布加勒斯特紧急情况委员会7日决定，鉴于目前首都新冠感染率高于千分之三警戒线，当地餐厅、咖啡馆、酒吧、舞厅等室内场所从8日零时起停止营业14天。

该委员会还决定，自8日起布加勒斯特市所有影剧院的放映、演出等活动全部暂停，不得举办露天演出、音乐会、集市活动；除5岁以下儿童外，所有居民在所有公共场所必须戴口罩；该委员会将在14天后再对疫情进行评估并宣布相应防控措施。

据罗媒体报道，截至本月5日，布加勒斯特因新冠感染率连续14天超过千分之三警戒线被列为新冠疫情红区。目前，除布加勒斯特外，伊尔福夫等4个县也被列为新冠疫情红区。这5地人口约占罗马尼亚总人口四分之一。

罗马尼亚去年11月9日起采取全国宵禁、餐饮业及文化机构停业等防控措施。由于疫情一度好转，自今年1月25日起餐饮业和影剧院等设施均恢复营业，但营业时间有所限制。目前该国仍未解除宵禁。

截至本月2日，罗马尼亚共发现200人感染了最初在英国报告的变异新冠病毒，其中绝大多数感染者在布加勒斯特，5日又报告2人感染了在南非发现的变异新冠病毒，其中1人在布加勒斯特。当地卫生专家呼吁民众严格遵守疫情防控规定，希望更多人接种疫苗，从而将变异病毒引发新一波疫情的风险降至最低。

据罗马尼亚官方7日公布的疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例3288例，累计确诊828283例；新增死亡46例，累计死亡20900例。

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