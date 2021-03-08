人民网讯 3月7日上午，由华东政法大学阙天舒教授担任首席专家的2020年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“积极参与全球治理体系改革和建设研究”开题研讨会成功举行。课题从基础理论与现实趋向相结合的需求探索研究、治理条件、动因与效果并重的问题分析研究、政治哲学原理与实践政策相兼顾的指向对策研究等三个层面的研究，展开对全球治理体系变革与建设研究的重大课题攻关。本课题的主体内容包含五个方面：论述全球治理格局的转变与全球治理体系的新挑战；全球治理体系改革和建设的技术参与研究；全球治理体系改革和建设的机制构建研究；全球治理体系改革和建设的价值引领研究；中国积极参与全球治理体系的理论与实践进路。

课题组首席专家阙天舒教授就课题的总体情况作了介绍，他指出，当前逆全球化潮流的抬头极大冲击了全球治理格局,从国内发展到地缘政治再到全球秩序，不稳定性、不确定性和不可预见性渐成常态。全面理解百年大变局的内涵与缘起，准确把握百年大变局中国国内政治、区域发展和国际格局的动向与趋势，从而通过完善全球治理新旧动能转换的实现路径、机制构建与价值导向，积极参与未来全球治理体系的转型与升级。这既是一个重大的理论问题，也是一个紧迫的现实议题。但目前相关研究主要是基于西方传统的价值观念及其国家利益，其思维模式和实现路径由此也无法适应大变局的出现，因此有待于补充、完善和推进。

郝叶力少将强调谨防掉入对抗性方法论陷阱，由“中国看世界”转向“世界看中国、世界看世界”。秦亚青教授强调研究如何进一步凝聚重建全球治理的大国共识。俞正樑教授提示关注“退群”“返群”的新形势下，全球治理的次区域性合作发展的新态势。苏长和教授建议特别研究涉外法律体系，在全球改制的过程国内社会法制体制如何与国际全球治理体制相衔接。陈志瑞教授指出谨防和把握处理好“非东即西”的对抗性思维。刘贞晔教授关注如何研究全球治理的乌托邦主义。徐进研究员建议将政治学和法学交叉，从学术的角度全球治理基础理论知识架构。最后，郭树勇教授进行专题发言，指出党的一百周年初心国际主义部分的当今意义就是“人类命运共同体”。

会上，各位领导、专家学者对课题的研究意义、研究内容、研究方法、研究重点、研究改善等方面展开评议论证，一致高度肯定了本课题在当今时代背景下的研究意义及创新特色，并提出了相关建议。与会者认为，该课题具有较强的理论价值与实践价值，在研究理论和方法上颇具特色。本次会议就课题涉及的理论与实践问题进行了广泛而深入的交流，为推进研究工作的具体开展奠定了坚实基础。

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