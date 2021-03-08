人民网讯 联合国秘书长古特雷斯在国际妇女节之际发表致辞，全文如下：

2019冠状病毒病大流行使几十年来性别平等的进展化为乌有。

从很高的失业率到急剧增长的无偿照护负担，从学校教育的中断到不断升级的家庭暴力和剥削危机，妇女的生活被打乱、权利受到侵蚀。

母亲、特别是单身母亲，面临严重的焦虑和困难，

其后果将远比大流行病深远。

但是，妇女同样一直站在应对大流行病的第一线。

她们是维持人民生命，维系经济、社区和家庭必不可少的工作人员。

她们居于压低疫情发生率、使各国走上复苏之路的领导人之列。

今年的国际妇女节凸显妇女的平等参与产生的变革之力。

我们在联合国亲眼目睹了这一点，我们有史以来第一次在联合国领导职位上实现了性别均等，我为此感到自豪。

证据显而易见。

当妇女在政府中发挥领导作用时，我们看到对社会保障的投资增加，消除贫困的工作取得更大进展。

当妇女加入议会时，国家会实行更严格的气候变化政策。

当妇女参与和平谈判时，协议会更加持久。

随着妇女在联合国最高领导职位上的人数达到均等，我们看到确保和平、可持续发展和人权的行动更加协调一致。

在一个由男性主导的世界和男性主导的文化中，性别平等本质上是一个权力问题。

而男性是解决方案中必不可少的一环。

我呼吁各国、各企业和机构实施特别措施和配额，促进妇女的平等参与，实现快速变革。

在我们从大流行病中恢复的同时，必须专门为妇女和女童提供支助和刺激方案，包括对女性拥有的企业和护理经济作出投资。

大流行病后的恢复是我们摆脱世代排斥和不平等现象的机会。

无论是管理一个国家、一家企业还是一场公众运动，妇女都在做出贡献，造福所有人，推动实现可持续发展目标。

此时此刻，我们正应建设平等的未来。此事人人有责，人人受益。

谢谢大家。

(责编：苏缨翔、常红)