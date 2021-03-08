人民网曼谷3月8日电 （孙广勇）繁忙的文莱湾上，船来船往。距离陆地约5公里的大摩拉岛上一派欣欣向荣、热火朝天的景象：一座座挺拔的炼化装置直插云霄，粗大的银白色输油管道在阳光下闪烁耀眼光芒。这便是中文两国旗舰合作项目之一、中国在文莱最大投资项目——恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目。2020年前三季度，恒逸产值占文莱国内生产总值的4.48%，进出口额占文莱贸易总额的50.57%，对文莱对外贸易、经济增长作出重要贡献，更对发展油气下游产业作出重要贡献。

“很高兴看到恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目一期工程顺利投产，安全平稳运营。在文莱的中资企业对当地防控新冠疫情作出贡献，希望企业继续做好安全生产和本地化发展，积极推动文莱经济多元化和文中两国经贸发展。”2020年12月14日，文莱苏丹哈桑纳尔在会见恒逸集团董事长邱建林时表示。

恒逸文莱石化只是中文经贸合作的一个缩影。近年来，中文以共建“一带一路”为主线，稳步推进恒逸石化、“广西—文莱经济走廊”等重大项目合作，扩大了互利共赢和利益交融，给两国人民带来实实在在利益。面对疫情，两国携手应对，都取得抗疫重大成果，都成为疫情形势下实现正增长的经济体。2020年双边贸易额19.1亿美元，同比增长72.5%，中国自文莱进口同比增长217.1%，增幅均位居东盟国家首位。在双向投资方面，中国对文莱投资同比增长182.8%，增幅位居东盟国家首位；吸收文莱投资同比增长37.8%，增幅位居东盟国家第二位。

距离大摩拉岛不远处，狭长如一根筷子的皮隆礁坐落在文莱湾上。海面上，一口口巨大的养殖网箱整齐排列，黄色的栏杆露出水面，蓝色的渔网则深入海底，网箱内密密麻麻的鱼群欢快地游动着。这是海世通渔业（文莱）有限公司的深海网箱养殖基地，作为“广西—文莱经济走廊”的第一个落地项目，该项目使文莱首次实现鱼苗供给本地化，实现了出口养殖海水鱼，改变了文莱海水鱼养殖鱼苗依靠进口的历史。

在文莱政府为促进经济多元化推出的“2035宏愿”中，渔业是重点发展产业之一，被称为文莱的“菜篮子”工程。文莱初级资源与旅游部部长哈吉·阿里表示，中企与文莱在海产养殖等领域开展了务实合作，为文莱保障粮食安全、促进经济多元化发展提供了有力支撑。

在距离文莱首都斯里巴加湾市29公里的摩拉港口，一艘大型集装箱船缓缓驶入港口，船只停稳后，码头上巨大的岸桥开始工作，把集装箱吊装到码头上，然后由正面吊和堆高机堆放到堆场不同区域。摩拉港是中文合资企业运营的文莱规模最大集装箱码头，推动了文莱至周边国家航线，持续提升港口货运处理能力。摩拉港不仅提升了中国-文莱海上互联互通，进一步推进“广西—文莱经济走廊”项目建设，并推动走廊与中国—东增区合作和“陆海新通道”对接，增强了文莱在次区域合作中的枢纽地位。

文莱国土面积不大，但油气资源丰富。长期以来，文莱经济发展高度依赖原油、天然气出口，其GDP的56%、出口贸易额的85%和财政收入的81%来自油气产业。经济结构单一的问题困扰着文莱。2008年，为了更好地实现经济多元化发展，文莱政府提出了文莱中长期发展规划文莱“2035宏愿”。

2021年是中文建交30周年，也是中国—东盟建立对话关系30周年，文莱还是今年的东盟轮值主席国。站在“双30”周年重要节点上，两国一致同意提升中文互利合作水平，实施中方“二〇三五年远景目标”和文方“2035宏愿”战略对接，深化高质量共建“一带一路”合作。两国将积极围绕抗疫、发展两大主题，从双边、多边两个层面规划合作，以共建“一带一路”为引领，推动各领域合作提质升级，把中文和中国—东盟关系推向更高水平，为两国和地区人民带来更大福祉。

“中方愿同文方继续开展包括疫苗在内的抗疫合作，同意建立便利人员往来的‘快捷通道’，探讨建立货物往来的‘绿色通道’，助力彼此经济社会发展。双方要加快推进恒逸石化、‘广西—文莱经济走廊’和农渔业合作，开拓5G、大数据、云计算等新增长点，为文方实现经济多元化作出新的贡献。”国务委员兼外交部长王毅今年1月访问文莱期间表示。文莱苏丹哈桑纳尔表示，中国是文莱的传统友好邻邦和重要合作伙伴，两国关系建立在相互信任、相互尊重、互利共赢的基础上。愿以庆祝两国建交30周年为契机，对接文方“2035宏愿”和中方“二〇三五年远景目标”，加强农业、渔业等领域合作，推进恒逸石化、“广西—文莱经济走廊”等重大项目建设，深化两国战略合作伙伴关系。

“三十而立，中文关系迎来更加广阔发展前景。‘双30’周年加上文莱担任东盟轮值主席国，为中文两国全面深化合作提供了重要机遇。双方发布了建交30周年徽标，徽标以帆船为形，预示着两国关系穿越新冠疫情阴霾，驶向更加美好的明天。”中国驻文莱大使于红表示。

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