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【网连世界】全球影业萎缩 中国票房复苏点亮希望

苏缨翔 何蒨 李沐航 邓圩 叶颖 实习生喻棣 韦心笛
2021年03月08日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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新冠肺炎疫情仍在各国持续，全球电影市场陷入危机，如何找到电影行业新出路成为了各国电影从业者亟待解决的问题。随着中国电影春节档落下帷幕，大部分中国影视从业者从中看到了2021年行业复苏的信心。

中国票房为全球影业带来希望

疫情之下的全球电影行业面临至暗时刻。2020年，北美票房较前一年下滑80%，创造近40年以来的最低纪录；韩国电影票房收入5100亿韩元，同比下降74%；原定于今年5月举行的第74届戛纳电影节推迟至7月举行……

而中国春节档的票房数据，为全球电影行业带来一抹亮光。中国国家电影局2021年2月18日发布的数据显示，2月11日除夕至17日正月初六，全国电影票房达78.22亿元，继2019年后再次刷新春节档全国电影票房纪录，增长32.47%，达到了历史新高，同时创造了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。

对井喷的中国票房，国际媒体纷纷发出赞誉之声。美国《好莱坞报道》将中国电影业比作全球电影行业的“看涨指标”，认为中国票房的复苏令人欣慰。

“走进影院的人们推动了票房的井喷式复苏。”美国《纽约时报》报道指出，强劲的票房有力提醒人们中国消费者的实力。中国很大程度上控制住了新冠疫情，其经济正在重新繁荣。

据美国好莱坞新闻前线网站 3月4日报道，IMAX公司去年第四季度票房受新冠肺炎疫情影响有所下降，但中国和日本强劲的票房让IMAX的销售业绩重新乐观起来。

疫情暴发以来，全球电影业受到冲击。《纽约时报》认为，全球电影界对未来忧心忡忡，中国迅速增长的电影票房为全球电影业带来希望。

多国政府助力电影业渡危机

新冠疫情持续恶化，全球电影市场陷入危机，多国出台政策助力电影行业渡难关。

日本艺术文化振兴会于2020年9月25日对通过审核的25部电影制作方给予了资金补助，总金额达到2亿4866万日元（约合人民币1516.6万元）。

从2020年3月开始，法国国家电影中心就破例允许疫情期间无法上映的新片，可以直接发行VOD、DVD、蓝光版本，打破以往从电影院放映到光盘发行之间的四个月时间间隔的规定。

法国政府对电影从业人员也提供了紧急救助方案，包括提供部分失业金、失业保险等，为在疫情期间无法工作的电影从业者提供过渡性解决方案。此外，法国政府还为电影行业的自由职业者设立了专门的互助基金，他们可以申请每月1500欧元的紧急援助，还可以延期缴纳退休金、水电费等。

比利时电影院联合会最新数据显示，因新冠肺炎疫情造成的封锁期间，比利时电影院平均每月损失约2000万欧元。为帮助影院渡过难关，布鲁塞尔首都大区与瓦隆大区政府共同向辖区影院拨付140万欧元纾困资金，弗拉芒地区政府向辖区影院拨付690万欧元资金。

流媒体平台为电影发展提供新动能

尽管中国电影票房迎来复苏，但电影产业的萧条景象仍在世界各地上演。全球电影行业正站在构建新格局的交汇点上。

东京新作家主义影展导演、电影制片人市山尚三曾在专栏中表示，日本电影行业是疫情的直接受害者。疫情严重时，电影院全线停业是无奈之举。市山尚三说：“反观网络电影市场却在疫情期间快速发展。人们有更多时间上网，在线播放电影就可以轻松满足人们的观影需求。作为电影制作方，应当更加积极地利用网络来推动电影行业的发展。”

疫情的到来为流媒体平台培养了大众线上观影的习惯，也让更多人成为付费用户。事实上，在疫情暴发之前，迪士尼和华纳等主要电影制片公司已各自建立流媒体服务，而Netflix等平台自推出以来就一直很受欢迎。由于线下影院关闭了很长时间，电影制片公司纷纷开始改变发行模式。

疫情暴发后，影片从电影院到上网播放时间大大缩短。美国媒体巨头哥伦比亚广播公司CBS近期公布旗下新的Paramount+流媒体服务的细节，正式进军流媒体行业。环球影业则将把部分影视放在其旗下NBC universal推出的 Peacock流媒体服务上播放，成为最后一家入局流媒体服务的老牌电影制作公司。

各家媒体巨头纷纷推出流媒体服务，电影院的优势或将被削弱。

而电影《侏罗纪世界》的制片人托马斯·塔尔说，即便越来越多民众在家里而非电影院观看商业电影，电影院也不会被取代。但他承认，流媒体服务的盛行将改变电影业的获利方式。

在电影产业全球化的今天，各国电影业相继面临危机，中国春节档的票房无疑给电影界带来了一缕曙光。未来，各国仍需携手抗疫、互助合作、共同谋求全球电影产业新发展。（部分资料来源：人民日报）

(责编：苏缨翔、常红)

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