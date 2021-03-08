人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国际观察：外长记者会彰显中国温度、力度、态度

刘叶婷
2021年03月08日09:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号
3月7日，十三届全国人大四次会议在北京人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。新华社记者 陈晔华 摄
3月7日，十三届全国人大四次会议在北京人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。新华社记者 陈晔华 摄

3月7日，国务委员兼外交部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问。100分钟27个问题，这是历年两会问答次数最多的一次 “外长记者会”。王毅妙语连珠，向外界展示了一个有温度、有力度、有高度的中国形象。

有温度：推进团结抗疫 中国义不容辞

“只要还有一个国家存在疫情，国际社会团结抗疫的努力就不应停止；只要还有一个人感染病毒，我们就都有责任及时伸出援手。”记者会一开始，王毅就对外展示中国与国际社会团结抗疫的决心和态度。

面对全球性的公共卫生危机，中国开展了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动，为全球抗疫作出了中国贡献。

突如其来的新冠肺炎疫情，阻断了海外同胞的回家之路，威胁着他们的生命和健康。中国外交全心全意践行“外交为民”宗旨。王毅介绍，中国已向100多个国家的500多万侨胞发放了“健康包”“春节包”，为所有不幸染疫的同胞及时组织了当地救治；12308热线24小时值守日均处理同胞求助约3000起，比往年增加了近3倍；紧急处理多起重大领保案件。“外交为民，一个也不能少；疫情不退，外交官也不会退。”这句话温暖了海外游子的心。

在当下国际社会抗击疫情的关键时期，中国加入世卫组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。中国还响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗。在疫苗问题上，中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。

团结就是力量，坚持就是胜利，曙光已在前头。“中国将会继续与各国团结合作，为人类彻底战胜疫情而不懈努力。”这是中国推进团结抗疫的郑重承诺。

有力度：涉及核心问题 中国分毫必争

百年未有之大变局和新冠肺炎疫情相互叠加，国际局势更加风云激荡。以美国为首的西方国家将疫情政治化，抹黑污蔑中国，在香港、新疆、南海、台湾、西藏等议题上，干涉中国内政，频频触犯中国底线。

“中国做得好不好，中国人民最有发言权；中国应该怎么做，中国人民才是主人翁。”王毅的回答铿锵有力，他说，我们愿在尊重国家主权前提下，与各方增信释疑，讲明事实真相。但我们绝不接受毫无根据的指责抹黑，绝不允许核心利益受到侵犯。

中印边境冲突事件发生以来，中印关系如何发展备受关注。记者会上，王毅就该问题释放善意。“中印是朋友和伙伴，而不是威胁和对手。双方应相互成就而不是相互消耗，加强合作而不是彼此防范。”作为毗邻而居的两大文明古国，作为当今世界10亿人口级别的两大新兴经济体，中印有着广泛共同利益和巨大合作潜力。中印切实把“互不构成威胁、互为发展机遇”的两国领导人共识落到实处，不仅能为27亿中印人民带来更多福祉，也将为亚洲世纪的到来做出更大贡献。

中国不干涉别国内政，也绝不允许他国干涉中国内政。在涉及核心利益问题上，中国外交不畏风雨，坚定有力，向国际社会发出了有理有利有节的中国声音。

有态度：支持多边主义 中国矢志不渝

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国是始终奉行和维护多边主义的国家。王毅在回答中释放出坚定支持多边主义、践行多边主义的中国态度。

——谈中俄关系。“中俄组合”团结如山，始终是世界和平稳定的中流砥柱。中俄将打造公平正义的典范，携手维护多边主义，维护联合国权威，维护国际法和国际关系基本准则，维护全球战略稳定。

——谈中欧关系。中欧代表着多极世界两支重要力量，双方关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方。

——谈“一带一路”合作。中国愿同各方一道，确保高质量共建“一带一路”动能不减、韧性更强，把“一带一路”建设成各方共同发展、共同繁荣的康庄大道。

……

面对世界上层出不穷的难题挑战，解决之道在于各国都坚持真正的多边主义。在中国看来，真正的多边主义应当恪守《联合国宪章》的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，推进国际关系的民主化。要坚持开放包容、不搞封闭排他；坚持平等协商、不搞唯我独尊。“小圈子的多边主义”仍是集团政治，“本国优先的多边主义”还是单边思维，“有选择的多边主义”不是正确的选择。

目前，世界面临的不稳定性和不确定性突出，单边主义、保护主义、霸权主义不断抬头，世界进入动荡变革期。“中国希望国际社会所有成员共同努力，让多边主义的火炬照亮人类未来的道路。”这是坚定支持多边主义的中国态度。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部