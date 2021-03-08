刘叶婷

3月7日，十三届全国人大四次会议在北京人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。新华社记者 陈晔华 摄

3月7日，国务委员兼外交部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问。100分钟27个问题，这是历年两会问答次数最多的一次 “外长记者会”。王毅妙语连珠，向外界展示了一个有温度、有力度、有高度的中国形象。

有温度：推进团结抗疫 中国义不容辞

“只要还有一个国家存在疫情，国际社会团结抗疫的努力就不应停止；只要还有一个人感染病毒，我们就都有责任及时伸出援手。”记者会一开始，王毅就对外展示中国与国际社会团结抗疫的决心和态度。

面对全球性的公共卫生危机，中国开展了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动，为全球抗疫作出了中国贡献。

突如其来的新冠肺炎疫情，阻断了海外同胞的回家之路，威胁着他们的生命和健康。中国外交全心全意践行“外交为民”宗旨。王毅介绍，中国已向100多个国家的500多万侨胞发放了“健康包”“春节包”，为所有不幸染疫的同胞及时组织了当地救治；12308热线24小时值守日均处理同胞求助约3000起，比往年增加了近3倍；紧急处理多起重大领保案件。“外交为民，一个也不能少；疫情不退，外交官也不会退。”这句话温暖了海外游子的心。

在当下国际社会抗击疫情的关键时期，中国加入世卫组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。中国还响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗。在疫苗问题上，中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。

团结就是力量，坚持就是胜利，曙光已在前头。“中国将会继续与各国团结合作，为人类彻底战胜疫情而不懈努力。”这是中国推进团结抗疫的郑重承诺。

有力度：涉及核心问题 中国分毫必争

百年未有之大变局和新冠肺炎疫情相互叠加，国际局势更加风云激荡。以美国为首的西方国家将疫情政治化，抹黑污蔑中国，在香港、新疆、南海、台湾、西藏等议题上，干涉中国内政，频频触犯中国底线。

“中国做得好不好，中国人民最有发言权；中国应该怎么做，中国人民才是主人翁。”王毅的回答铿锵有力，他说，我们愿在尊重国家主权前提下，与各方增信释疑，讲明事实真相。但我们绝不接受毫无根据的指责抹黑，绝不允许核心利益受到侵犯。

中印边境冲突事件发生以来，中印关系如何发展备受关注。记者会上，王毅就该问题释放善意。“中印是朋友和伙伴，而不是威胁和对手。双方应相互成就而不是相互消耗，加强合作而不是彼此防范。”作为毗邻而居的两大文明古国，作为当今世界10亿人口级别的两大新兴经济体，中印有着广泛共同利益和巨大合作潜力。中印切实把“互不构成威胁、互为发展机遇”的两国领导人共识落到实处，不仅能为27亿中印人民带来更多福祉，也将为亚洲世纪的到来做出更大贡献。

中国不干涉别国内政，也绝不允许他国干涉中国内政。在涉及核心利益问题上，中国外交不畏风雨，坚定有力，向国际社会发出了有理有利有节的中国声音。

有态度：支持多边主义 中国矢志不渝

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国是始终奉行和维护多边主义的国家。王毅在回答中释放出坚定支持多边主义、践行多边主义的中国态度。

——谈中俄关系。“中俄组合”团结如山，始终是世界和平稳定的中流砥柱。中俄将打造公平正义的典范，携手维护多边主义，维护联合国权威，维护国际法和国际关系基本准则，维护全球战略稳定。

——谈中欧关系。中欧代表着多极世界两支重要力量，双方关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方。

——谈“一带一路”合作。中国愿同各方一道，确保高质量共建“一带一路”动能不减、韧性更强，把“一带一路”建设成各方共同发展、共同繁荣的康庄大道。

……

面对世界上层出不穷的难题挑战，解决之道在于各国都坚持真正的多边主义。在中国看来，真正的多边主义应当恪守《联合国宪章》的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，推进国际关系的民主化。要坚持开放包容、不搞封闭排他；坚持平等协商、不搞唯我独尊。“小圈子的多边主义”仍是集团政治，“本国优先的多边主义”还是单边思维，“有选择的多边主义”不是正确的选择。

目前，世界面临的不稳定性和不确定性突出，单边主义、保护主义、霸权主义不断抬头，世界进入动荡变革期。“中国希望国际社会所有成员共同努力，让多边主义的火炬照亮人类未来的道路。”这是坚定支持多边主义的中国态度。

(责编：苏缨翔、常红)