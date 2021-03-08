人民网里约热内卢3月7日电 （记者吴杰）伴随全国政协十三届四次会议和十三届全国人大四次会议的进程，地球另一端的巴西中国和平统一促进会（巴西和统会）第八届理监事成功换届，组织新当选的理监事进行线上观看并展开座谈。

大家踊跃发言，认为在全球新冠肺炎疫情远没有结束的非常时期，两会的如期召开，凸显了我国抗击疫情所取得的阶段性胜利，显示了社会主义制度的优越性，具有重大的现实意义和历史意义。今年正值十四五规划的开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，承载了全体中国人更多的期盼。大会的《报告》语言平实，言之有物，对去年的工作进行了实事求是的总结，又结合十四五规划，对未来的发展设计了宏伟蓝图。

新当选的理监事指出，全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）正式提请大会审议，这是一件具有划时代意义的大事，完善香港特别行政区选举制度从法律层面上彻底杜绝了“港独”分子对香港法律的肆意践踏，是极其必要、非常重要的。

连任会长王俊晓表示，巴西和统会始终秉承“促进祖国统一，维护民族团结”的创会宗旨，坚持“一个中国原则”和“九二共识”，在多个场合、利用各种机会同一切“台独”“港独”等分裂势力进行坚决的斗争。2021年，巴西中国和平统一促进会将继续发扬优良传统，团结一切可以团结的力量，维护国家尊严，保护侨胞利益，参与经济建设，投身慈善事业，不忘初心，不负韶华，不辱使命，为实现祖国的完全统一和伟大的中国梦而继续努力奋斗！

中国驻里约热内卢总领事李杨表示，希望巴西和统会第八届理监事当前继续严格防控疫情、做好打防疫持久战的准备，继续团结做好侨社建设，在反独促统、支持祖国统一大业方面及时应对，促进中巴两国人民友好交流合作，为当地社会发展作出自己的贡献。

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