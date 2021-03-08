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伊朗总统呼吁各方恢复履行伊核协议

2021年03月08日08:28 | 来源：新华社
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新华社德黑兰3月7日电（记者夏晨）伊朗总统鲁哈尼7日呼吁各方遵守联合国安理会第2231号决议，恢复履行伊朗核问题全面协议。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼当天在会见来访的爱尔兰外交部长科文尼时表示，伊朗为维护伊核协议付出努力，在此过程中伊朗是唯一付出代价的一方，这种情况不能继续下去。他要求美国解除对伊制裁，呼吁各方遵守联合国安理会第2231号决议，恢复履行伊核协议。

鲁哈尼同时批评欧洲有关国家在履行伊核协议所作承诺方面“不作为”。他表示，与这些国家解决分歧的最佳途径是在相互尊重的基础上进行谈判，避免任何威胁和施压手段。

科文尼表示，伊核协议对世界和平至关重要。上届美国政府退出伊核协议是一个“历史性错误”，本届美国政府“决心”重返协议。爱尔兰愿为改善当前局势、推动各方谈判发挥积极作用。

另据报道，伊朗外交部长扎里夫当天在与科文尼会谈时表示，如果美国完全、有效解除非法的对伊单边制裁，伊朗将撤销中止履行伊核协议部分条款的相关措施。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：艾雯、杨牧)

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