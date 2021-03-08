今年是已故喜剧大师查理·卓别林执导并主演的第一部长片《寻子遇仙记》上映一百年。一批修复版卓别林经典影片将在全球上映，以表纪念。

路透社5日援引法国MK2电影公司和国际发行机构Piece of Magic声明报道，这些修复版影片包括《寻子遇仙记》《淘金记》《城市之光》《马戏团》《摩登时代》和《大独裁者》，分辨率为2K和4K。

MK2电影公司定于今秋在法国上映4K修复版《寻子遇仙记》，Piece of Magic将利用其发行渠道在欧洲、亚洲、大洋洲等地发行该片和其他修复版影片。这两家公司说，届时将推出新版电影海报和预告片。

《寻子遇仙记》讲述的是一名穷苦女子将孩子遗弃，孩子由一名流浪汉抚养长大，后来找到生母的故事。影片将流浪汉与弃儿之间的情感互动演绎得十分感人，又富有戏剧性。MK2电影公司总经理纳塔内尔·卡尔米茨说：“1921年公映的《寻子遇仙记》令卓别林一举成名，展现了他在电影艺术方面的卓越技艺……今年我们将卓别林带回世界各地的电影院，以延续他的艺术传奇。”（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、杨牧)