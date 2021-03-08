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新冠快速检测助力 西班牙将办5000人音乐会

2021年03月08日08:11 | 来源：新华网
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借助新冠快速检测手段，西班牙计划3月底在巴塞罗那举办一场有5000名观众入场的流行音乐会。这场活动将首次不要求观众保持社交距离，但仍要求他们戴口罩。

音乐会定于27日在巴塞罗那圣乔治宫体育馆举办。这处活动场地最多可容纳2.4万人。德新社6日以活动组织方为消息源报道，音乐会门票6日在数小时内售罄。

活动组织方说，尽管音乐会不要求观众保持社交距离，但仍将执行其他防疫措施。比如，活动当天将在会场外设立三处特别检测中心，观众将于8时至16时之间接受新冠快速检测，之后凭检测结果阴性证明入场。另外，观众年龄需在18岁至65岁之间，必须携带智能手机且搭载符合要求的运行系统，以便提前下载用于出示检测结果的软件。

另据路透社报道，音乐会当天，场馆将被划分成数个区域，每个区域不超过1800名观众。为避免发生超级传播事件，观众仍需戴FFP2防护级别口罩。

为帮助现场音乐演出产业复苏，西班牙去年圣诞节前尝试举办多场防疫措施相对严格的现场演出，由卫生领域研究人员监控，以进行流行病学方面的评估，为举办聚集性活动积累经验。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、杨牧)

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